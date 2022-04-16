Dünya teknoloji devi Apple yeni abonelik sistemini açıkladı. iPhone Kiralama Ne Zaman Başlayacak? iPhone Nereden Kiralanır? iPhone Kiralama Ücretleri

Dünya teknoloji devi Apple yeni abonelik sistemini açıkladı. Apple yaptığı geliştirmeler ile birlikte geçtiğimiz aylarda yeni abonelik sistemlerini tanıtacağını ve bu abonelik sistemi ile birlikte kullanıcıların online ortamlar üzerinden iPhone kiralayabileceklerini açıklamıştı. Bugün dünya teknoloji basınına düşen sıcak gelişmeler ile birlikte iPhone kiralama ile apple abonelik sisteminin gerçekleşeceği bildirildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise iPhone kiralama ne zaman başlayacak, iPhone nereden kiralanır ve iPhone kiralama ücretleri araştırılıyor.

Başta Türkiye'de ve dünyada en büyük teknoloji devi olarak görülen ve sık ürünleri kullanılan şirketlerden birisi olan Apple, yeni yaptıkları çalışmalar ile birlikte teknolojiye uygun bir abonelik sistemi getiriyor. Buna göre ise yaptığı çalışmalar ile öncü olma özelliğini taşıyan Apple'da iPhone kiralama hizmetleri başlayacak.

APPLE ÜRÜN KİRALAMA ÜCRETLERİ

Yarattığı teknolojik gelişmeler ile birçok teknoloji firmaları tarafından takip edilen Apple, ilginç yeni çalışması ile birlikte gündemde büyük etki yarattı. Son birkaç gündür şirketin bir abonelik çalışması üzerinde durduğu konuşuluyordu. Bugün bu iddialar yeni bir boyut kazandı.

Apple haberleri ile popülerlik kazanan Bloomberg muhabiri Mark Gurman yeni açıklaması ile birlikte kullanıcılara büyük bir müjde verdi. Gurman’a göre Apple, bir tür abonelik tabanlı bir modele geçiş yapıyor. Buna göre teknoloji devi, müşterilerin bir abonelik ücreti ödeyerek iPhone’ları kiralayabilecekleri bir hizmeti yakın zamanda hayata geçirebilir.

Yapılan bu kiralama hizmetinde sadece iPhone değil iPad ve iMac, Macbook gibi cihazlarında kiralanması bekleniyor.

İPHONE KİRALAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Abonelik sistemlerinin tamamlanması ile birlikte iPhone kiralama hizmeti yakın bir süre içerisinde Apple sistemine entegre edilecek. Kiralama tarihlerinin henüz belli olmaması ile birlikte kullanıcıların bu özelliği en geç 2023 yılı içerisinde aktif olarak kullanabileceği iletildi.

İPHONE NEREDEN KİRALANIR?

Apple tanıttığı bu gelişmeler ile birlikte iPhone model cihazlarının kendi sistemleri üzerinden kiralama işlemlerinin gerçekleşebileceğini de basına sızdırdı. Buna göre ise aracı kurumların kiralama işlemlerinde yer alması beklenmiyor. Gelecek bu abonelik özelliği için Türkiye'de temsilci bir marka ise seçilmesi gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor.

İPHONE KİRALAMA ÜCRETLERİ

Apple'ın yeni abonelik sisteminde iPhone kiralama ücretlerinin yurt dışında konuşulan rakamlar dahilinde 30 dolardan başlaması bekleniyor. Şirketin Türkiye fiyatlarının ise 50 ila 150 TL arasında olması beklenmekte.