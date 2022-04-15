iPhone cihazlarda saklama alanını büyük oranda kaplayan 'diğer' klasörünün ne içerdiği herkes tarafından merak ediliyor. iPhone saklama alanındaki 'diğer' klasörü nasıl temizlenir?

iPhone cihazlarda saklama alanını büyük oranda kaplayan 'diğer' klasörünün ne içerdiği herkes tarafından merak ediliyor. iPhone saklama alanındaki 'diğer' klasörü nasıl temizlenir? İnsanlar tarafından en çok kullanılan akıllı telefon markalarından bir tanesi iPhone cihazlardır. Bu cihazlardaki saklama alanının hızlı sürede dolması insanlar tarafından şikayete yol açmaktadır. Uygulamalar ve kişisel veriler dışındaki dosyaların neden daha fazla yer kapladığı herkes tarafından merak ediliyor.

iPhone cihazlarını kullanan kişiler son dönemde depolama alanlarına baktığında ‘diğer’ klasörünün çok fazla yer kapladığını görmektedirler. iPhone cihazlarda depolama alanınızdaki verilerin kullanımlarını görüntülemek için Ayarlar > Genel > iPhone Depolama Alanı yolu üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bu depolama alanında 5 adet alan bulunmaktadır. Cihazınızdaki veriler 4 farklı kategoride ayrıştırılarak bu alanda sizler için görüntülenebilmektedir.

iPhone Diğer Klasörü Ne İçeriyor?

Depolama alanında bulunan bu 4 farklı veri öğesi; uygulamalar, sistem, fotoğraflar ve diğer olarak ayrıştırılmaktadır. Farklı renklerde gösterilen kategorize edilmiş bu verilerin bir kısmı el ile silinebilirken bir kısmı ise silinememektedir. Sistem olarak gösterilen kısım telefonunuza yaptığınız güncelleme ve sistemin çalışması için gerekli olan verileri göstermektedir. Uygulamalar olarak kırmızı renkle gösterilen veriler ise telefonunuza indirdiğiniz uygulamaların boyutlarını göstermektedir. Fotoğraflar olarak belirtilen kısımda medyadaki tüm fotoğraf ve videolarınız gösterilmektedir. Son olarak gri ile gösterilen diğer olarak adlandırılan veriler çeşitli dosya türleri içerebilmektedir. iPhone cihazları bu alanda çok sayıda veriyi depolamaktadır. Bu veriler şu şekilde sıralanabilir;

Safari tarayıcı önbelleği

Mail önbelleği ve Mail ekleri

Birçok uygulamayla ilişkili önbellek dosyaları

iOS tarafından oluşturulan önbellek ve diğer sistem dosyaları

Bu veriler normal zamanlarda çok az yer kaplaması gerekirken telefonları sık kullandığımızda artmaya başlayarak büyük depolama alanlarını kaplayabilmektedir. Telefonlarda normalde bu alanın çok düşün bir yer kaplaması beklenirken bazı uygulamaların verileri bu alanı çok fazla kullanabilmektedir. Youtube, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar kullanılırken verilerin bir kısmı buraya aktarılabilmektedir. Bu özellik kullanıcı deneyimini arttırmak için geliştirilmiş yöntemlerden bir tanesidir. Başka uygulamadan diğerine geçtiğinizde hiçbir bekleme yaşamadan uygulama verilerini kaldığınız yerden kullanmanız bu verilerin depolanmasıyla alakalı olmaktadır. Youtube üzerinden bir video izlerken anlık olarak başka uygulamalara geçtiğiniz sırada akıllı cihazlar videodaki verilerin bir kısmını depolayarak tekrar uygulamaya döndüğünüzde bekleme yaşamadan kullanım yapabilmenizi sağlamaktadır.

iPhone ‘Diğer’ Klasörü Nasıl Temizlenir?

Yüksek depolama alanlarını kaplayan diğer klasörünü temizlemenin en etkili yöntemi cihazınızdaki verileri iCloud sistemine kopyaladıktan sonra cihazınızı sıfırlamak oluyor. Cihazınızı sıfırlayarak klasördeki verilerden kurtulsanız da uzun süreli kullanımlarda bu veriler tekrar yüksek seviyelere ulaşacaktır. Bunun dışında yapabileceğiniz kolay yöntemlerden bir tanesi ise telefonunuzdaki uygulamaları silip tekrar yüklemek. Bu sayede önbelleğe alınan veriler uygulama silindikten sonra kaybolmaktadır. Böylelikle bazı uygulamalarınızdaki verileri silerek telefonunuzun saklama alanında yer açabilirsiniz.