Yapılan haberlere göre gündeme gelen iPhone abonelik hizmeti, iPhone satın alamayan kişiler için kiralama hizmeti olarak karşımıza gelecek. Peki abonelik hizmeti neleri kapsayacak? Detaylar haberimizde..

Yapılan haberlere göre gündeme gelen iPhone abonelik hizmeti, iPhone satın alamayan kişiler için kiralama hizmeti olarak karşımıza gelecek. Peki abonelik hizmeti neleri kapsayacak? Detaylar haberimizde..

Abonelik hizmeti için henüz iPhome tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bloomberg tarafından yapılan haberlere göre Apple ilerleyen zamanlarda telefonlar için yeni bir abonelik sistemi getirecek. Yapılan haberlere göre abonelik sisteminin bu yıl sonunda veya diğer yılın başında duyurulacağı öngörülüyor. Fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı bu uygulama konusundaki en büyük sorulardan bir tanesi.

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Ülkemizde yaşanan enflasyon rakamları göze alındığında, iPhone cihazlarının sürekli zamlanması nedeniyle vatandaşlar satın alımlarını zor şekillerde gerçekleştiriyor. Teknoloji devi firmalardan bir tanesi olan Apple bu sorunun ortadan kalkması için bazı çalışmalar yapmakta. Çalışmanın asıl nedeni dünyadaki pandemi durumunun kontrol altına alınamayışı ve bu dönemle birlikte karşımıza çıkan çip sorunu olmakta. Çip sorunu ve üretimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Apple gibi dev firmalar bu tür abonelik hizmeti sistemleri geliştirmeye çalışıyor. Bu sorunla birlikte cihazlarda yaşanan fiyat artışları ülkemize de yansıdı. Apple firması bu sorunun giderilmesi ve daha fazla kullanımın gerçekleşmesi için bazı çalışmalara başladığı hakkında söylemler bulunmakta.

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Apple’ın 2022 senesinin sonunda veya 2023 senesinin başında açıklayacağı bu sistem fiyatlandırması ise şu şekilde olacak; iPhone 13 için aylık, 35 dolar (yaklaşık olarak 514 TL), iPhone 13Pro için aylık 45 dolar (yaklaşık olarak 660 TL), iPhone 13 Pro Max için ise aylık 50 dolar (yaklaşık olarak 735 TL).

Öngörülen bu fiyatlandırmanın ülkemize farklı şekilde yansıyacağı kesin olarak bilinmekte. Apple’ın sunduğu bu sistem AppleCare ve Apple One gibi teknik planları da içerisinde sunacak. Bu sistemin henüz hiçbir resmi açıklaması yapılmamış durumda. Bu nedenle abonelik sisteminin tam olarak hangi fiyatlar üzerinden yapılacağı, hangi ülkelerde hizmete sunulacağı ve ne zaman kullanıma açılacağı konuları belirsizliğini koruyor. Apple’ın sunacağı abonelik hizmetinin ABD’de uygulanan cihaz yükseltme programına benzediği görülüyor.