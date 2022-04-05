Yakın zamanda tasarım ve kamera özelliklerinin öne çıkmasıyla piyasaya sunulacak iPhone 14 Pro Max hakkında bazı ayrıntılar netleşti. Açıklanan ayrıntılara göre iPhone 14 Pro Max telefonunda kamera ve tasarım alanında yapılan yenilikler karşınızda..

Yakın zamanda tasarım ve kamera özelliklerinin öne çıkmasıyla piyasaya sunulacak iPhone 14 Pro Max hakkında bazı ayrıntılar netleşti. Açıklanan ayrıntılara göre iPhone 14 Pro Max telefonunda kamera ve tasarım alanında yapılan yenilikler karşınızda..

iPhone 14 hakkında yakın zamanda bazı detaylar netleşmeye başladı. Beklenen özellikler ve yenilikler oldukça fazla gözüküyor. iPhone kullanıcıları tarafından beklenen özellikler, telefon tarafından karşılanıp karşılanamayacağı merak konusu olmuş durumda. Milyonlarca iPhone kullanıcısı yeni bir cihaz almak için gerekli sebeplere ihtiyaç duymakta. Her yeni modelin çıkmasıyla birlikte çıkacak yeni telefonun daha kapsamlı ve daha yenilikçi bir yapıda olması bekleniyor.

Apple tarafından tasarlanan telefon henüz için erken aşamada olsa da özellikler herkes tarafından merak edilmekte. iPhone 14 tanıtımının Eylül ayında yapılması bekleniyor. Gelen yeni ayrıntılarla birlikte telefonun sunulacağı tasarım ve özellikler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görseller, iPhone 14 Pro Max modelinin ayrıntılı bir şeması olarak değerlendiriliyor. Sızan bilgiler doğrultusunda yeni iPhone ailesinin tasarımında U şeklindeki bir çentik bizleri karşılayacak. VNchocoTacı isimli analist yaptığı paylaşımlarda cihazın detaylı ölçülerini belirtti.

iPhone 14 Pro Max Kamera Özellikleri

iPhone 14 ailesinde kamerada ise birçok yenilik bulunacak. 48 MP çözünürlüğündeki kameranın yeni gelecek modelle birlikte iPhone’a gelmesi beklentilerin arasında yer alıyor. Diğer android cihazlarda bulunan 48MP çözünürlüğündeki kameranın artık iPhone modelleriyle buluşması bekleniyor. Paylaşılan haberlere göre iPhone 14 Pro Max’in kamera özellikleri şu şekilde olacak;

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Yakın zamanlarda duyulan söylentilere göre A16 çipinin sadece Pro modellerde karşımıza çıkacağı öne sürülmekteydi. Böyle bir durum gerçekleşirse iPhone 14'ün normal modellerinin fazla bir önemi kalmamış olacak. Yeni gelecek bilgilerle birlikte iPhone tasarımını ve özelliklerini en iyi şekilde görmüş olacağız. iPhone 14 fiyatlandırması yine benzer fiyatlar üzerinden yapılacak olsa da ülkemizdeki fiyatlandırmanın çok daha farklı olacağını bilmekteyiz. Eylül ayına daha çok olduğu için özellikler ve tasarımlar gün geçtikçe değişebilmektedir.