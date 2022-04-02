Dünya teknoloji devi markaları arasında yer alan Apple, yakın zamanda çıkaracağı iPhone 14 modeli için geliştirmeleri yapmaya devam ediyor. Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 14 cihazlar için fiyatlar ne kadar olacak? iPhone 14 türkiye fiyatı, iphone 14 ne zaman çıkacak gibi sorulara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Dünya teknoloji devi markaları arasında yer alan Apple, yakın zamanda çıkaracağı iPhone 14 modeli için geliştirmeleri yapmaya devam ediyor. Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 14 cihazlar için fiyatlar ne kadar olacak? iPhone 14 türkiye fiyatı, iphone 14 ne zaman çıkacak gibi sorulara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Apple en son yeni iPhone SE ve Yeşil iPhone 13'ü tanıtmasının ardından yaz aylarının gelmesi ile birlikte iPhone 14 modelinin lansmanını yapmayı bekliyor. iPhone 14 için her geçen gün yeni geliştirmeler gelmeye devam ederken Türkiye fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor.

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iPhone 14'e Genel Bakış

Eylül veya Ekim aylarında yayınlanacak olan iPhone 14 şimdiden kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. iPhone 14'e dair genel bakış haberin devamında..

iPhone 14 modelinin ismi konusunda henüz gelişmeler belli olmazken iPhone SE 4 olarak satılması da gelecek ihtimaller arasında yer alıyor.

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iPhone 14 Türkiye Fiyatı

iPhone SE 4 veya iPhone 14 adıyla satılması beklenen yeni Apple modelinin Türkiye fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar iPhone 14 türkiye fiyatı araştırmaları gerçekleştirirken fiyatlar hakkında da detaylar gelmeye başladı.

Avrupa ve dünyada iPhone 14 satış fiyatının 1400 - 1500 dolar arasında satılması beklenirken Türkiye fiyatı ise merak konusu oldu. Türkiye'ye yurt dışından gelen telefonlara ÖTV ve KDV eklemesi yapılırken ortalama iPhone 14 Türkiye fiyatının 2000 - 2200 dolar arasında olması bekleniyor. Güncel kura göre ise bu rakamlar 29.000 TL.

iPhone 14 ne zaman çıkacak?

Apple yaptığı açıklamalar ve tanıtımları genel olarak Eylül - Ekim aylarında gerçekleştiriyor. Yeni iPhone modelinin ise bu aylarda lansmanı yapılması bekleniyor. iPhone 14 veya iPhone SE 4 modeli buna göre ise lansmanının ardından Kasım - Aralık ayları gibi Türkiye'de satışa açılması bekleniyor.