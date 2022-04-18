Apple'dan iPhone 14 ile iligli haber bekleyen kullanıcılara farklı bir haber geldi. İddialara göre iPhone 11 modelleri satıştan kaldırılacak. Peki; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan mı kaldırılacak? iPhone 11 güncelleme ne zaman bitecek? iPhone 11 en ucuz nerede?

Akıllı telefon sektörünün devleri arasında en üst sırada yer alan Apple, yeni modeli iPhone 14'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Her modeliyle sansasyon yaratan, kullanıcılardan ve eleştirmenlerden olumlu ve olumsuz eleştiriler alan Apple'ın yeni modeli iPhone 14'ü ne zaman tanıtacağı teknoloji dünyası için merak konusuydu. Eylül 2022 gibi tanıtılması beklenen iPhone 14 ile ilgili henüz hiçbir resmi açıklama ya da paylaşım yapılmadı. İnternette sızıntı olarak insanlara üçüncü kaynaklar tarafından sunulan bilgiler ise, teknoloji severlerin merakını artırdı.

Bugün, 18 Nisan tarihinde gün içinde yapılan bir paylaşım ise pek çok kişiyi şaşırttı. iPhone 11'in satıştan kaldırılacağına yönelik yapılan paylaşımdan sonra pek çok kullanıcı sosyal medyada iddiayı paylaştı ve Apple gündeme oturdu. Peki; iPhone 11 satıştan kaldırılacak mı? Apple'ın planı ne?

iPhone 11 Satıştan Kalkacak Mı?

Apple, her yeni çıkardığı model ile, eski sürümlere veda ediyor. Geçmişte de sıkça gerçekleştirdiği bu uygulama ile eski sürüm telefonlarını satıştan kaldıran Apple, yeni iPhone modellerinin satışlarını bu şekilde artırıyor. Peki; iPhone 11 modelleri satıştan kalkacak mı, neden kalkacak?

iPhone 11 serisinin çıkışı ile iPhone X satıştan kaldırılmıştı. iPhone 12'lerin çıkışı 11 Pro ve 11 Pro Max'in Apple resmi web sitesinde satıştan kaldırılmasına sebep olurken, iPhone 13 serisinin piyasaya sürülmesiyle iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone XR sürümleri de Apple tarafından rafa kaldırılmıştı. iPhone 14'ün çıkışı ile de iPhone 11'in satıştan kaldırılacağı bilgisinin, LeaksApplePro isimli Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda sızdırıldığı iddia edildi. LeaksApplePro isimli kullanıcı daha önce bulunduğu iddiaların gerçek olarak ortaya çıkması nedeniyle güvenilir bir Apple kaynağı olarak görülüyor. Kullanıcının yaptığı paylaşım, iPhone 14 modellerinin piyasaya sürülmesi ile birlikte, iPhone 11 modellerinin Apple resmi web sitesinde satıştan kaldırılacağı yönünde. Sızıntı bilgi iddiası sosyal medya ve teknoloji gündemine bomba gibi düştü. 11 bin 199 TL fiyatı ile Turkcell Pasaj'da uygun fiyata satılan cihazın satıştan kalkması iddiası git gide büyüyorken, Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması da, teknoloji severlerin dikkatini çekti.

LeaksApplePro isimli kullanıcının paylaştığı sızıntı iddiasının ardından gözler, Apple'dan gelecek resmi duyurulara çevirldi.