Her yıl yeni bir iOS sürümünü piyasaya süren Apple'ın iOS 16 planı ne? Sosyal medyaya atılan iddialar iPhone Sahiplerini Heyecanlandırdı!

Her yıl piyasaya yeni iPhone modelleri ve yeni iOS sürümlerini sunan Apple, bu yıl da iOS 16 sürümüyle iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak. Yeni gelecek olan özellikler, "Telefonlara Çağ Atlatacak!"

Peki; yeni iOS sürümü olan iOS 16 sürümünde iPhone kullanıcılarını neler bekliyor?

Daha Modern İkonlar

Apple duyurduğu son sürüm olan iOS 15 ile bazı uygulamaların ikonlarını revize etmişti. Haritalar ve Hava Durumu ikonlarını daha modern, daha şık ve daha derinlikli ikonlar olarak kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Yeni sürümde ise; bütün ikonların aynı stilde revize edilmesi bekleniyor.

Denetim Merkezi Güncellemesi

2017 yılında duyurulan ve kullanım için sunulan iOS modeli olan iOS 15, bugün iPhone kullanıcılarının sahip olduğu denetim merkezi tasarımını telefonlara dahil etmişti. Ancak; global anlamda değişen tasarım dili ve yeni gelecek olan ve çok büyük tasarımsal değişiklikler sunması beklenen iPhone 14 modeli ile uyumlu bir görünüm sağlanabilmesi için iOS 16 sürümünde denetim merkezi görünümünün de değişmesi bekleniyor.

Ana Ekran Tasarım Değişimi

Yeni gelecek iOS 16 sürümü ile kullanıcılara daha fazla kullanım kolaylığı sunulacak. Bu kolaylıklar büyük ölçüde widgetlar ile sağlanacak. Akıllı kısayol olarak adlandırılan widgetlar iOS 16 sürümü ile kullanıcılara daha çok imkan sunacak.

iOS 16 Hangi iPhone Modelleriyle Uyumlu Olacak?

Apple'ın piyasaya yeni süreceği iOS 16 sürümü ile birlikte son dönemlerde çıkan iPhone modelleri ile tam uyumlulukla çalışacak. Ancak geçmiş yıllarda çıkan iPhone modelleri, yeni güncellemenin özelliklerinden tam anlamında faydalanamayacak. Bir önceki sürümde iPhone 6 ve 6 Plus gibi önemli iPhone modellerine güncelleme imkanını kaldıran Apple'ın bu güncelleme ile de bazı modellerine güncelleme desteğini kaldırması bekleniyor. Peki; yeni iOS 16 sürümü hangi iPhone modelleriyle çalışmayacak?

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iOS 16 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Apple'ın çoğu zaman Haziran ayında WWDC'de duyurduğu yeni iOS sürümleriyle teknoloji gündeminin merkezine oturuyor. Bu yıl da pek çok yeni özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Apple'ın sunumunu yine Haziran ayında WWDC'de duyurması bekleniyor.