Dünyanın teknoloji devi Apple yaptığı yeni güncellemeler ile birlikte geliştirmelerini sürdürüyor. iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone modelleri

Dünyanın teknoloji devi Apple yaptığı yeni güncellemeler ile birlikte geliştirmelerini sürdürüyor. iOS 15 güncellemelerinin ardından yakın zamanda gelmesi muhtemel iOS 16 güncellemelerine dair gelişmeler ise gelmeye devam ediyor. Kullanıcılar Apple modellerine gösterdiği ilgilerinin ardından telefonlarında sürekli olarak güncel dijital gelişmelere göre yenilikleri görmek istemektedirler. Apple ise çıkardığı yeni modeller ve eski modellerinde yaşanabilecek belirli hata ve problemler sebebiyle yeni güncellemeler getirmektedir. Bu güncellemeler çoğu zaman telefonları kötü şekilde etkilese de yeni gelecek geliştirmeler ile güzel gelişmeler yaşanabiliyor. İşte Apple tarafından gelen kulis bilgilerine göre ise iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone modelleri gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

İPHONE 6, İOS 16 GÜNCELLEMESİNİ ALAMAYACAK

Apple, 25 Eylül 2015 tarihinde çıkardığı iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus modelleri gelen açıklamalar doğrultusunda ise iOS 16 güncellemesini alamayacak. Günümüzde şartlarında 7 yılı aşkın süredir Türkiye'de en fazla kullanılan telefon modelleri arasında yer alan iPhone 6, yeni gelecek olan iOS 16 güncellemelerinden faydalanamayacak.

2015 yılı itibari ile tüm dünya ülkelerinde bir anda popüler olan iPhone 6 modelleri birçok kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Türkiye'de artan telefon fiyatları sebebiyle milyonlarca kişi halen iPhone 6 modellerini kullanırken yeni gelecek güncelleme bu cihazları maalesef karşılamayacak.

ABD merkezli teknoloji haber şirketlerinden gelen bilgiler doğrultusunda Apple artık bu cihazlara güncellemeler göndermeyi kesecek. Telefonların hafızaları ve üretim yılları sebebiyle yeni gelecek güncellemelerde birçok özelliklerden faydalanamayan bu modeller iOS 16 güncellemelerinden de muaf tutulması planlanıyor.

İOS 16 ALACAK TELEFON MODELLERİ

Apple muhtemelen bu yıl iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. nesil) için güncelleme vermeyi kesecek.