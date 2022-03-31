En çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, yeni özelliği ile mesajlaşırken kolaylık sağlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte hangi özellikler geldi?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, yeni özelliği ile mesajlaşırken kolaylık sağlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte hangi özellikler geldi? İşte tüm detaylar..

İnsanlar tarafından en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri de sürekli yeniliklerle karşımıza getirilen Instagram olmakta. Instagram getirdiği yenilikler sayesinde kullanıcılarının uygulamada daha fazla vakit geçirebilmesini sağlıyor. Bizim de günlük yaşamda en çok vakit geçirdiğimiz uygulama olan Instagram, sürekli olarak geliştirilmektedir. Geçtiğimiz yılda açıklamalarda bulunan Adam Mosseri, uygulamadaki mesajlaşma deneyimini iyileştirerek kolay hale getirileceğini ifade etmişti. Bununla birlikte Instagram mesajlar kısmında ilk yenilikler gözlenmeye başlandı.

Instagram Getirilen Yenilikler Ve Özellikler

Instagram’da dolaşırken yeni bir mesaj aldığımızda cevaplamak için mesaj kutunuza gitmenize gerek kalmadı. Yeni güncelleme ile yapılan geliştirmelerle birlikte, mesajları bildirim kutusu üzerinden görerek hızlı cevap verme özelliği ile yanıtlayabiliyorsunuz. Grup sohbetlerine getirilen özellik sayesinde arkadaşlarınıza şarkı önizlemesi göndererek mesaj içinden çıkmadan şarkıyı 30 saniyelik dinleme fırsatına sahip olacaklar. Bu özellik Apple Music, Spotify ve Amazon tarafından desteklenecek ve kullanımı kolay şekilde sağlanacak.

Facebook Messenger’daki özellikler yavaş yavaş Instagram mesajlara gelmeye başlıyor. Hangi kişilerin aktif olduğunu görebilmeniz için yapılan Facebook Messenger’daki gibi profil resminizin yanında kutu gösterilecek. Bunlara ek olarak Instagram mesajlaşma kısmına anket özelliği gelmiş durumda. Ayrıca @sessiz komutuyla birlikte bildirim oluşturmadan mesaj gönderebileceksiniz. Instagram’a gelen tüm bu özellikler kullanıcıyla buluşacak olsa da bazı bölgelerde Avrupa yasaları nedeniyle @sessiz, anket ve aktif özelliğinin gelemeyeceği bildirildi. Günlük yaşantımızda en çok kullandığımız uygulamalardan biri olan Instagram her geçen gün yenilenerek farklı özellikler getirilmekte. Bu özellikler uygulamada daha çok vakit geçirmemizi ve kullanım kolaylığı sağlayarak memnuniyet oluşturmaktadır. Instagram’ın sevilmesinin en önemli nedeni de sürekli getirilen bu yenilikler olmaktadır.