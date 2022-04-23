Instagram Reels paneli için yeni bir özelliğini hayata geçiriyor. Artık Instagram Reels videolarında şablon kullanılabilecek. Peki; Instagram Reels şablonu nedir? Instagram Reels şablonları nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformlarının en çok tercih edilen ve en çok indirilen uygulamalarından olan Instagram, Reels özelliği ile uygulamaya yeni bir boyut kazandırmıştı. Reels özelliğinin çıkmasıyla birlikte kullanıcıların, video içerik üretebileceği ve keşfet kısmında ilgi odaklarına göre Reels videolarıyla karşılaşabilecekleri duyurulmuştu.

Özellikle TikTok'un pazar payında büyük bir yer kaplamasının ardından atağa geçen Instagram, kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam etmesini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Instagram kullanan milyonlarca kullanıcı henüz Reels özelliğini kullanmadı. Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, Instagram'ın video içerik üretme özelliği olan Reels kısmınının kullanıcılar tarafından kullanılmamasının sebepleri; "kullanıcıların Reels özelliğini kendi hesaplarına uygun görmemesi ve Reels'in kullanımının görece zor olması" olarak açıklanmıştı. Peki; Instagram Reels nedir?

Instagram Reels Nedir?

Instagram'ın 2020 yılında kullanıma açtığı ve kullanıcılar tarafından bepeni toplayan ve sıkça kullanılan özelliği Reels, kullanıcıların uygulama üzerinden kısa süreli video montaj yapabilme ve videolarına ses ekleyebilme imkanı sunuyor. Hesap gizliliği kapalı olan, yani erişilebilir hesapların videoları ise Instagram'ın Keşfet kısmında yer alarak farklı kitlelerle ulaşıyor.

Instagram Reels özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar ise Engadget isimli güvenilir üçüncü kayanğın haberinin sosyal medyada yayılması ile sevindi.

Peki; Instagram Reels şablonları nedir? Instagram Reels şablonları nasıl kullanılır?

2022 Instagram Reels Şablonları Nedir, Nasıl Kullanılır?

Güvenilir üçüncü kaynak Engadget'in iddiasına göre; Instagram,şablon özelliğini kısıtlı bir kitle için kullanıma açtı. Fenomenlerin ve Influencer'ların kullanımına açılan özelliğin beğenilmesi durumunda uygulamanın bütün kullanıcıları için kullanıma açılacak. Çatı şirket Meta tarafından yapılan açıklamalar ise; Reels özelliğinin her zaman kullanım kolaylığı sağlaması ve olabilecek en kısa sürede videoların hazırlanması için şirketin sürekli olarak çalıştığı yönünde.

Instagram Reels videoları için geliştirilen yeni özelliğin kullanıma sunulmasının ardından Reels videosu hazırlama ekranında "Şablon Olarak Kullan"seçeneği yer alacak ve kullanıcılar beğendikleri videoların düzenleme dosyasına erişebilecek. Kullanıcılar, yalnızca düzenleme kısmından kolayca şablon düzenleyerek hazırlayabileceği videolara ses ekleme kısmıyla da uğraşmayacak.

Reels şablon özelliğinin kullanıma açılma tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Mayıs ayının ortasına kadar özelliğin kullanıma açılması bekleniyor.