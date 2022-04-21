Instagram'ın yeni özelliği milyonlarca kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Bugün Instagram'a girenlerin şok olduğu uyarı internette sıkça araştırıldı. Peki; Instagram Privacy Checks nedir? Instagram Privacy Checks ne demek?

Sosyal medya platformlarının başında yer alan Instagram'ın son zamanlarda kullanıcılarına verdiği uyarı, kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Uygulamanın kullanıcıları, giriş yaptıklarında karşılarına gelenuyarının ne anlama geldiğini araştırıyor. Twitter ve Instagram'da gündeme oturan Instagram Privacy Checks'in ne olduğuna ilişkin pek çok büyük kitle sahibi sosyal medya hesabı farklı açıklamalarda bulunuyor. Peki; Instagram Privacy Checks nedir?

Instagram Privacy Checks Uyarısı Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sosyal medya platformları arasında en üst sıralarda gelen Instagram, geçtiğimiz şubat ayında Google Play Store'un en çok indirilen uygulaması olmayı başardı. Instagram'ın son günlerde kullanıcılarına uyarı şeklinde verdiği Instagram Privacy Checks'in bir uyarı mı yoksa bir hata mı olduğu ise kullanıcılar tarafından sıkça aratılarak gündeme oturdu. Özellikle Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanıcıların karşısına çıkan bu uyarının ne anlama geldiği ise pek çok kişi tarafından farklı bir açıklama yapılması nedeniyle kafa karışıklığına yol açtı.

Son zamanlarda pek çok kullanıcının farklı sorunlar yaşadığı Intagram'ın bu uyarı ya da hatası ise dikkat çekti. Son zamanlarda Hikaye ve Reels videolarının donması, uygulamaya giriş yapıldıktan sonra siyah ekranda kalma gibi sorunlar yaşayan kullanıcıların ise bu uyarıdan sonra sosyal medya uygulaması Instagram'ı cihazlarından kaldırdığı iddia edildi. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Instagram Privacy Checks'in ne olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. Peki; Instagram Privacy Checks nedir?

Instagram'a giriş yaparken karşılaşılan bu hata, kullanıcıların hesaplarına giriş yapmalarına izin vermiyor. Bu hata kaynaklı hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar ise, Instagram Privacy Checks hatasının nasıl düzeltileceğini araştırıyor. Peki; Instagram Privacy Checks hatası nasıl düzeltilir?

Instagram Privacy Checks Hatası Nasıl Düzeltilir?

Instagram hesaplarına giriş yaparken bu hatayla karşılaşan kullanıcılar hatanın nasıl giderileceğini ve hesaplara sorunsuz erişimin tekrar nasıl açılacağını merak ediyor.

Kontrol noktası hatalı olarak da adlandırılan bu hatayı geçmek ve hesaplara erişebilmek için hesap bilgilerinin doğrulanması gerekiyor. Kullanıcılar SMS ya da e- posta adresleri ile hesaplarını doğrulayarak tekrar hesaplarına sorunsuz bir şekilde erişebiliyorlar.

Hatay ilişkin Instagram'da henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Milyonlarca kullanıcı resmi açıklamayı bekliyor.