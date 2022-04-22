Instagram'da son zamanlarda meydana gelen hatalara bir yenisi daha eklendi. Checkpoint Required olarak adlandırılan hata, kullanıcıların Instagram kullanımında sorunlar yaşamasına sebep oldu. Peki; Checkpoint Required hatası nedir? Instagram Checkpoint Required hatası neden olur, nasıl engellenir?

Son zamanlarda kullanıcıların pek çok hata ile karşılaştığı sosyal medya platformu Instagram'da yeni bir hata gündeme geldi. Checkpoint Required olarak adlandırılan bu hata nedeniyle pek çok kullanıcı uygulamayı kullanırken sorunlar yaşadı. Bugün içerisinde meydana gelen ikinci hata olan Checkpoint Required hatası Android işletim sistemine sahip cihazlar başta olmak üzere pek çok cihazda kullanıcıların karşısına çıktı. Instagram'da art arda hataların meydana gelmesi ise kullanıcıların sosyal medyada isyan etmesine sebep oldu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Checkpoint Required hatasının ne olduğu ise farklı kaynaklar tarafından farklı şekillerde adlandırıldı. Peki; Checkpoint Required hatası nedir?

2022 Instagram Checkpoint Required Hatası Nedir?

Sosyal medya uygulamaları arasında en üst sıralarda yer alan Instagram, bu yıl kullanıcılarını pek çok hata ile karşı karşıya bıraktı. Bu hatalara Checkpoint Required adında yeni bir hata daha eklendi. Hatanın ne olduğu ve hangi dinamiklerden kaynaklandığı ile ilgili ise pek çok farklı iddia yer alıyor. Sosyal medya platformları ile ilgili içerik üreten ve "güvenilir kaynak" olarak adlandırılan bazı hesaplar bu hatanın kullanıcının cihazı ve bağlantısı nedeniyle kaynaklandığını iddia ederken, bazı hesaplar ise hatanın Instagram kaynaklı olduğu iddialarını dile getirdi. Peki Checkpoint Required hatası nedir?

Instagram Checkpoint Required bir hata olarak adlandırılsa da aslında bir uyarı mesajı olduğu sosyal medyada üçüncü kaynaklar tarafından açıklandı. Bu hatanın görülme sebebi ise; Instagram sunucularında zaman zaman meydana gelen yoğunluk olarak belirtildi. Uyarının, bir profile yapılan ziyaret esnasında, ana sayfa yenilenmesinde ve dahi uygulamaya girerken dahi karşılaşılabildiği kullanıcılar tarafından sosyal medyada dile getirildi. Uyarı ile karşılaşan kullanıcılar ise çözüm yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki; Instagram Checkpoint Required uyarısı nasıl engellenir?

Checkpoint Required Uyarısı Nasıl Gider?

Problem yaşayan pek çok kullanıcı gün içinde Instagram'ı kullanmakta güçlük çekti. Çözüm yolları ise yine üçüncü kaynaklar tarafından sosyal medya üzerinde paylaşıldı. Cihazı yeniden başlatarak ya da uygulamayı kapatıp açarak bu uyarının engellenebildiği dile getirildi. Ancak; hatayı almaya devam eden kullanıcılar için; Instagram uygulamasını silip tekrar yüklemek ya da akıllı cihazları güncellemek de bir çözüm olarak sunuldu.