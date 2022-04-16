Instagram'da kullanıcıların karşısına çıkan Add Your Birthday Instagram ne demek, ne anlama geliyor merak ediliyor. Instagram Add Your Birthday Nedir? Add Your Birthday Ne Anlama Geliyor?

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'da yeni güncellemelerin gelmesi ile birlikte karşılarına çıkan "Add Your Birthday" ne anlama geliyor araştırmaktadır. Gürses Gazetesi editörleri ise Add Your Birthday güncellemesi sonrasında neler yapmaları gerektiği ve ne anlama geldiğini siz değerli okuyucular için araştırdı. Detaylar haberde yer alıyor.

INSTAGRAM ADD YOUR BİRTHDAY NE ANLAMA GELİYOR?

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram yeni gelen güncelleme ile birlikte kullanıcıların sık bir şekilde araştırdığı add your birthday'in ne anlama geldiğini araştırıyor. Tüm kullanıcıların karşısına çıkacan doğum günü doğrulamasının ne anlama geldiği merak edilirken detaylar gursesgazetesi.com adresinde..

Instagram tarafından gelen açıklamalar neticesinde artık tüm dünya ülkelerinde reşit olmayan kullanıcıların Instagram'ı aktif bir şekilde kullandığını açıklamıştı. 18 yaşından küçük kişilerin Instagram kullanması ile birlikte Add Your Birthday duyurusu kişilerin hesaplarına şimdiden gelmeye başladı. Kendi bünyesinde barındırdığı reklam verenlerin reklamlarını da kullanıcılarının karşısına çıkartırken yalnızca benzer zevklerden ziyade reklamın uygunluğunu da dikkate alıyor.

ADD YOUR BİRTHDAY NEDEN KARŞIMIZA ÇIKIYOR?

Instagram önceki bilgi paylaşımlarında bu güncellemenin geleceğini açıklamıştı. Gelişen dijital çağ ile birlikte kişisel çerezlerin reklam için uygunluğunu test eden uygulamalar arasında yer alan Instagram, doğum günü doğrulaması yapmanızı istiyor. Doğum günü doğrulaması ile birlikte kullanıcıların kaç yaşında olduğunu öğrenmek isteyen Instagram, 18 yaş altı reklam kısıtlamaları ve reklamverenlerin doğru kitlelere erişebilmesi için bu güncellemeyi gerçekleştirdi.

18 yaş altı kullanıcıların Instagram'ı kullanıp kullanamayacağı merak edilirken şimdilik herhangi bir özellik kısıtlaması veya içerik kısıtlaması şuan için söz konusu değil. Fakat ilerleyen zamanlarda 18 yaşının altındaki kullanıcılara bazı özellik kısıtlamalarının geleceği iddiası hala kulaklarda dolaşıyor.