Yeni dönemde nakde sıkıştığı için ilgili sorununu bankaların ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile çözüme kavuşturmak isteyenlere, ING Bank’tan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerinin 5 bin TL’ye kadar olan kredi borçlarında faizi sıfırlayacağını duyurdu. İşte bankanın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan faiz sıfırlama hizmetinin ayrıntıları…

Nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlar için kredi kampanyaları geliştiren ING Bank, 5 bin TL’lik kredi hizmetinden yararlanan vatandaşlar için kredi faizini sıfırlayacak yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu.

ING Bank’tan Kredi Faizi Sıfırlama Kampanyası!

Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan ING Bank, Kasım 2021 tarihinden sonra kredi kullanan müşterileri için faiz sıfırlama hizmeti geliştirmiştir. Söz konusu faiz sıfırlama işleminin yalnızca 5 bin TL’ye kadar olan kredi hizmetleri için geçerli olduğunu bildiren banka, ilgili kredi hizmetinin ilk kez kullanılması şartını koşmuştur.

ING Bank Kredi Faizi Sıfırlama Kampanyasının Ayrıntıları

ING Bank tarafından geliştirilmiş olan faiz sıfırlama hizmetinin detaylarına göre 5 bin TL’ye kadar kredi kullanan ve Turuncu Ekstra Kart aracılığı ile aylık bin 250 TL tutarında harcama yapacağının sözünü veren tüm müşterilere, nakit iadesi yapılarak ilgili kredi hizmetine uygulanan faiz oranının sıfırlanması imkanının tanınacağı bildirilmiştir. Ayrıca banka ilgili ihtiyaç kredisi hizmetinin Kredim Güvende Hayat Sigortası hizmeti ile birlikte satın alınması gerektiğini duyurmuştur.

ING Bank Kredi Faizi Sıfırlama Kampanyası Başvurusu

ING Bank tarafından geliştirilmiş olan nakit iadeli kredi faizi sıfırlama kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, ilk kez kredi kullanıyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu kampanyayı yalnızca 5 bin TL’ye kadar olan kredi hizmetleri için geçerli kılan banka, hali hazırda 5 bin TL’nin altında kredisi olan ya da 5 bin TL’ye kadar olan kredi hizmetine yeni başvuruda bulunacak olan vatandaşlara, başvuru yapacakları Turuncu Ekstra Kart aracılığı ile faiz indirimi yapacaktır.

Turuncu Ekstra Kart ile harcama yaparak kredi faizinin düşürülmesini isteyen vatandaşların, ilgili başvuruyu banka şubeleri, mobil uygulama veya internet bankacılığı kanalı aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.