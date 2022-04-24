ING Bank’ın sağlamakta olduğu 120 ay vadeli taşıt kredilerinden yararlanabilirsiniz. %1,89’a kadar düşürülmüş olan taşıt kredisi faiz oranlarından ING Bank müşterisi olarak yararlanabilirsiniz.

ING Bank’ın sunmuş olduğu farklı faiz oranlı araç kredileri sayesinde bankalara yapacak olduğunuz taşıt kredisini alabilirsiniz. ING Bank, genellikle şubeleri üzerinden yapılmış olan taşıt kredisi başvurularını daha hızlı işleme alır. ING Bank şubelerine giderek ön onay beklemeden taşıt kredisi alınabilir, 120 aya kadar vade imkanı ile krediler kullanılabilir.

ING Bank Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING Bank’ın taşıt kredisi başvurusu, ING Bank şubeleri ve ING Bank resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleşebilir. ING Bank resmi sitesi üzerinden yapılan taşıt kredileri başvurularına eğer banka ön onay verirse, kişiler şubeye giderek ne kadar tutarda taşıt kredisi kullanabileceklerini kolaylıkla öğrenebilirler. Ancak internet adresi üzerinden onayı verilmeyen taşıt kredileri için şubelere gidilerek bilgi alınabilir. ING Bank, taşıt kredisi onayını vermesinin ardından başvuru sahibi müşterilerden bazı belgeleri bünyesine teslim etmesi talebinde bulunur. Bu belgelerin tesliminden sonra da kredi onayı resmi olarak gerçekleşir ve kişiler taşıt kredilerini kullanarak araçlarını alabilirler. ING Bank tarafından başvuru için talep edilen güncel belgeler şöyle belirlenmiştir:

Kimlik belgesi

Gelir belgesi

İkametgah belgesi

Satın alınacak olan araca ait belgeler (Hangi belgelerin talep edileceği şube tarafından söylenir.)

ING Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

ING Bank taşıt kredisi faizlerinin oranları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

Vade süresi 3- 23 ay için alınan kredilerde %1,89

Vade süresi 24-35 ay için alınan kredilerde %2,14

Vade süresi 36-48 ay için alınan kredilerde %2,29

ING Bank En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

ING Bank’tan alınacak olan maksimum tutarlı taşıt kredileri, banka tarafından 400.000 TL olarak belirlenmiştir. Hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlar için belirlenmiş olan bu kredi tutarının ne kadarlık bir kısmının kullanılabileceği alınacak araca göre belirlenir.

ING Bank Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

ING Bank’ın araç kredilerine vermiş olduğu en uzun vade 48 ay olarak belirlenmiştir. 48 ay üzeri için ING Bank’tan kredi alınamaz.