Yeni dönemde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler ve diğer siyasi olumsuzluklar sebebi ile giderek zorlaşmaya başlayan hayat şartları, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren ING Bank, PTT müşterilerine 45 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlayacağını açıkladı. İşte ING’nin PTT müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu hizmetin ayrıntıları…

Bir süredir döviz kurlarının ani hareketlerine ve hizmet ürünlerinin tedarikinde yaşanan çeşitli problemlere bağlı olarak giderek daha da pahalılaşan hayat şartları, her kesimden vatandaşın bütçesini olumsuz olarak etkiledi. Bundan aylar öncesine kadar manavlardan ya da kasaplardan kilolarca ürün alabilen vatandaşlar, yaşanan son gelişmeler ile birlikte gram hesabı yapmaya başladılar.

Vatandaşların içlerinde bulundukları mali zorluklar, nakde olan ihtiyaçların artmasına ve buna yönelik çeşitli yolların aranmasına sebep oldu. Bu noktada düzenlediği her kampanya ile bankacılık sektöründe bir adım öne çıkmayı başaran ING Bank, yeni dönemde PTT müşterileri için özel olarak bir ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini duyurdu.

ING Bank’tan PTT Müşterilerine Büyük Hizmet!

Geliştirdiği kampanyalar ve müşterilerine sunduğu kaliteli hizmetler ile bankacılık sektörünün en önemli isimlerinden biri olan ING Bank, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak alım gücü düşen ve nakde olan ihtiyacı artan PTT müşterilerine, avantajlı fırsatlar sunacağını taahhüt ettiği ihtiyaç kredisi hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.

ING Bank’ın PTT emeklilerine hitap ettiği ihtiyaç kredisi hizmetinin alt limiti bin TL, üst limiti ise 45 bin TL olarak belirlendi. Banka söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 60 ay, aylık faiz oranını ise çekilecek olan kredi tutarına göre farklı oranlarda belirlemiştir.

ING Bank Kredi Postam Hizmeti Örnek Hesaplama Tablosu

ING Bank’ın PTT emeklileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Kredi Postam ihtiyaç kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosu şu şekilde yayınlandı:

Kredi tutarı: 10 bin TL

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,29

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 364 TL

Kredi tahsis ücreti: 50 TL

ING Bank Kredi Postam Hizmeti Başvurusu 2022

ING Bank’ın PTT emeklisi kredi hizmetine PTT işyerlerinden başvuru yapılabilmektedir.