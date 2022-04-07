ING Bank, market alışverişine çıkacak olan vatandaşlara müjdesini verdi. Banka 12 Mayıs tarihine kadar başvuran tüm müşterilerine, market alışverişleri karşılığında 150 TL’ye kadar destekte bulunacağını bildirdi. İşte ING’nin yeni kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarının Rusya- Ukrayna savaşının etkisinde olması ve ek olarak FED faiz kararlarının piyasayı baskılaması, döviz kurlarının ve altın piyasasının sürekli olarak dalgalı hareketler sergilemesine sebep oluyor. Bu hareketlerin bir süredir düzenli olarak devam ediyor olması, gündelik hayatta satın alınan birçok hizmete ve buna bağlı olarak da hizmet ürününe yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden biri de gıda sektörü oldu.

Gıda sektöründe yaşanan zam furyasından sonra temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaşlar, ramazan ayının içerisinde olduğumuz şu günlerde cüzdanlarına destek aramaya başladılar. Bu noktada devreye giren ING Bank, geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyası ile vatandaşlar market alışverişlerinde hediye paralar aracılığı ile destek olacağını bildirdi.

ING Bank Alışveriş Kampanyası 2022

Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ile dikkat çekmeyi başaran özel bankalardan biri olan ING Bank, yeni dönemde ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde zamlanan gıda ürünlerini karşılamakta zorlanan vatandaşlar için yeni bir alışveriş kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

ING Bank’ın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan kampanya haberine göre bireysel ING kartları ile kampanyaya katılım sağlayan ve ilgili kartları ile en az 200 TL’lik alışveriş yapan vatandaşlara ikinci alışverişlerinden sonra 30 TL, toplamda 150 TL hediye para ödülünün verileceği bilgisi kaydedildi.

ING Bank Alışveriş Kampanyası Kullanım Detayları

ING Bank tarafından geliştirilen alışveriş kampanyasının, yalnızca bireysel kart kullanıcıları için geçerli olduğu bildirildi. Ayrıca yapılan alışverişler karşılığında hediye para kazanılabilmesi için alışverişlerin Bonus üyesi marketlerden ya da internet platformlarından yapılması gerektiği de duyuruldu.

ING Bank Alışveriş Kampanyası Katılım Başvurusu

ING Bank tarafından geliştirilen 150 TL limitli alışveriş kampanyasından faydalanmak için kampanyaya katılım başvurusu yapılması gerekmektedir. Banka, ilgili başvuruları SMS aracılığı ile kabul ettiğini duyurdu. Buna göre cep telefonlarının SMS bölümünden KAZAN yazıp 2205’e gönderen her ING’li, katılımdan sonra ki alışverişlerinde TL kazanabilecek.