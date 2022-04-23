Yeni dönemde emekli maaşı hesabını ING Bank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren müşterilere, 3 ayrı avantajın birden tanınacağı bilgisi paylaşıldı. İşte ING Bank’ın emekli müşteri ayrıcalıklarına ilişkin ayrıntılar…

Çeşitli kategoriler altında kampanyalar geliştirerek vatandaşların ilgilerini çekmeyi başaran ING Bank, bu kez de emekli müşterilerinin yaralanabilecekleri emekli destek paketini geliştirdiğini duyurarak, söz konusu paketin içeriğini paylaştı.

ING Bank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Türkiye’nin en çok tercih edilen özel bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden ING Bank, yeni dönemde emekli maaşı hesaplarını banka bünyesine taşıyan yeni müşterilerine ek ödeme yapılacağını bildirdi. Promosyon kampanyası başlığı altında ödenecek olan ek ödeme tutarları, şu şekilde belirlendi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon tutarı: 1.850 TL

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon tutarı: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon tutarı: 2.750 TL

ING Bank yukarıda belirtilmiş olan promosyon tutarlarına ek olarak ödeme yapılacağını da bildirdi. Söz konusu ek ödemelerin yapılabilmesi için emekli müşterilerin yakınlarını bankaya davet etmeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı. Banka yakınını kurum bünyesine dahil eden tüm müşterilerine 250 TL, toplamda bin 250 TL ek ödemenin yapılacağını bildirdi.

ING Bank Emekli Ayrıcalıkları

ING Bank tarafından yapılmış olan açıklama ile birlikte emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan yeni müşterilere, promosyon kampanyasına ek olarak bazı ayrıcalıkların tanınacağı duyuruldu. Banka, ilgili şartı yerine getiren tüm müşterilerine Turuncu Ekstra avantajlarından 3 ay boyunca masrafsız yararlanma ve yüzde 2,09 oranlı emekli ihtiyaç kredisine başvurma imkanı tanıdığını bildirdi.

ING Bank Emekli Kampanyası Başvurusu 2022

ING Bankası tarafından geliştirilmiş olan 4 bin TL limitli promosyon kampanyası ve diğer emekli müşteri ayrıcalıklarından yararlanılabilmesi için emekli maaşı hesabının banka bünyesine taşınması gerekmektedir. Söz konusu maaş hesabı taşıma işlemi ise bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ve banka şubeleri aracılığı ile verilen talimat doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Henüz emekli maaşı almamış ancak emekli maaşı almaya hak kazanmış olan kişilerin ING Bank’ın emekli müşteri ayrıcalıklarından yararlanabilmeleri için maaş ödemesi formunda bulunan banka açıklamasını ING Bank yazarak doldurmaları gerekmektedir.