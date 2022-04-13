Kendi aracının sahibi olmak isteyen ancak yeterli birikime sahip olmayan vatandaşlara, ING Bank tarafından müjdeli haber verildi. İşte ING Bank’ın yeni dönem taşıt kredisine ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son aylarında döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, otomotiv sektörünü direkt olarak etkiledi. Sene sonundan itibaren zamlı fiyatlar karşılığında satışa sunulan ikinci el ve sıfır kilometre araçlar, yeni dönemde bir nebze de olsa gerileyen ekonomi piyasalarından sonra vatandaşları indirim haberlerine karşı umutlandırdı. Ancak sanıldığı gibi olmadı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte tekrar dalgalı hareketler sergilemeye başlayan ekonomi piyasaları, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile yükseliş trendine girdi. Ek olarak pandemiden kaynaklı olarak ortaya çıkan çip krizi de araç fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen bu durumların yaşanması, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşları dara düşürdü. Araç almak için biriktirdiği tutarlardan çok daha fazlasına ihtiyaç duyan vatandaşlara, ING Bank’tan müjdeli haber geldi. Banka, yeni dönemde hem ikinci el araç alımlarında hem de sıfır kilometre araç alımlarında vatandaşlara nakit desteği sağlayacağını bildirdi.

ING Bank Taşıt Kredisi 2022

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden ING Bank, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşlara taşıt kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. Banka, ilgili hizmetinin hem sıfır kilometre araç alımlarında hem de 8 yaşa kadar olan ikinci el araç alımlarında geçerli olduğunu açıkladı.

ING Bank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan taşıt kredisi haberine göre söz konusu hizmetin azami vade sayısının 48 ay, aylık ortalama faiz oranının ise yüzde 2,34 olduğu bilgisi kaydedildi.

ING Bank Taşıt Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu

ING Bank tarafından geliştirilen taşıt kredisi kampanyasının detayları belli oldu. Söz konusu hizmet için belirlenmiş olan vade ve faiz oranı bilgileri ışığında bankadan 50 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.909 TL olarak hesaplandı.

ING Bank Taşıt Kredisi Başvurusu 2022

ING Bank, yeni dönemde geliştirmiş olduğu taşıt kredisi hizmeti için yalnızca banka şubeleri aracılığı ile başvuru kabul etmektedir.