Türkiye'de özel bankalar arasında yer alan ING Bank kredi borcu olan ve başvuran vatandaşlara nakit ödemesi gerçekleştiriyor. İşte ING Bank'dan borç kredisi çekme şartları, detaylar ve daha fazlası..

Türkiye'de özel bankalar arasında yer alan ING Bank kredi borcu olan ve başvuran vatandaşlara nakit ödemesi gerçekleştiriyor. Türkiye'de verdiği hizmetler ile birlikte herkes tarafından beğenilen bankalar arasında yer alan ING Bank yarattığı kampanya ile birlikte vatandaşlara borç transfer kredisi verecek. İşte karşınızda ING Bank borç kredisi detayları ve daha fazlası haberde yer alıyor.

ING Bank resmi internet sayfası üzerinden yapılan kampanya ile birlikte borcu olan vatandaşlara borç kredisi verilecek. Borç transfer kredisi ile ilgili detaylar ise ING Bank üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklama dahilinde transfer kredisi almak için şartlar ve detaylar vatandaş ile paylaşıldı.

ING BANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

Türkiye'de özel bankacılık alanında vatandaşlara sağladığı kredi destekleri ile herkes tarafından bilinen bankalar arasında yer alan ING Bank, bankalara borcu olup ödeyemeyen vatandaşlara yaptığı kampanya ile gönülleri feth etti.

Bankalar arasında borçlar içerisinde sıkışan vatandaşlara sağlanan kampanyalar ile birlikte avantajlı faiz oranları sonrasında gecikmeye düşen borçlarınız düzene sokulacak. Bu sayede bankalar nezdinde ki şahsi siciliniz düzelecek iken tek bir bankaya borçlu kalabileceksiniz. Üstelik tekrardan yapılandırma uygulaması ile çok daha uzun vade ve çok daha uygun tutarlarda oluşturulan taksitler ile diğer bankalarda bulunan borçların tamamı ödenebiliyor.

TÜM BORÇLAR TEK BANKADA TOPLANIYOR

Vatandaşların birden fazla olan kredi kartı kullanımlarında her ay farklı tutarlarda ödemeler gerçekleştirmesi bulunuyor. Bankalar kredi kartı borcu ve kredi borcu gibi ödemeleri bulunan vatandaşlara % 1,74 faiz oranları ile birlikte ING bank borç transfer kredisi veriyor.

ING Bank borç transfer kredisi ile 3 aydan başlayarak 36 aya kadar süren taksit seçenekleri ile birlikte vatandaşlar borçların tamamını yeniden yapılandırma imkanına erişebilecek. Vatandaşlar kendilerine uygun seçecekleri vade sayılarında dosya masraflarını ise kredi tutarının binde 5 oranında uygulanması bekleniyor.

ING Bank ihtiyaç kredisi ile 100.000 TL'ye varan diğer bankalarda bulunan kredi borçları açısından kapama işlemi gerçekleştirerek borçlarınızı ING Banka transfer ederek bütün borçlarınızdan kurtulmanız sağlanıyor.

ING BANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DETAYLARI 2022

ING Bank açıkladığı kampanya ile birlikte vatandaşlara borç transfer kredisi kapsamı içerisinde 3 ay ertelemeli bir şekilde fırsatlardan faydalanma imkanı tanıyor. Borç transfer kredisi için ise 5000 TL tutarından başlayarak 100 bin TL tutarına kadar tüm borçlar için borç transfer kredisinden faydalanabileceksiniz.

3 ay ertelemeli 36 aylık borç transfer kredinizde 33 ay üzerinden sizlere bir ödeme planı gerçekleştirilecek.