Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet veren ING Bank, yeni dönemde nakde sıkışan tüm emekli vatandaşlara, belirli şartları sağlamaları durumunda 4 bin TL nakit ödeme yapacağını duyurdu. İşte ING Bank’ın emekli ödemelerine ilişkin yeni kampanyasının detayları…

Yeni dönemde müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için hız kesemeden çalışmaya devam eden ING Bank, bu kez emekli müşterileri için de yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekli müşterilere 4 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi.

ING Bank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Geliştirdiği kampanyalar sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran özel bankalardan biri olan ING Bank, yeni dönemde emekli müşterileri için promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu. 31 Mayıs tarihine kadar başvuruya açık olan kampanya kapsamında emekli müşterilere ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

ING Bank, banka bünyesine yakınını getiren emeklilere maaş tutarlarından bağımsız olmak üzere 250 TL, toplamda bin 250 TL daha ödeme yapacağını bildirdi.

ING Bank Emekli Promosyonu Kampanyasına Kimler Başvuru Yapabilir?

ING Bank tarafından geliştirilen 2 bin 750 TL üst limitli, bin 250 TL ek ödemeli emekli promosyonu kampanyasına, bankanın yeni müşterileri başvuru yapabilmektedir. Banka, emekli maaşı hesabını banka bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca maaş hesabının bankada kalacağının sözünü veren tüm yeni müşterilerine promosyon ödemesi yapmaktadır.

ING Bank Emekli Promosyonu Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

ING Bank’ın maaş hesabını kendi bünyesine taşıyan ve söz konusu maaş hesabının 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterileri için geliştirmiş olduğu emekli promosyonu kampanyasına, emekli maaşı hesabını taşıma talimatı verilerek başvuru yapılmaktadır. Emekli maaşının taşınması için bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı, telefon bankacılığı ve en yakın banka şubesi aracılığı ile talimat verilebilmektedir.

Emekli maaşı hesabının taşınmasına yönelik verilen talimatın kabul edilmesi durumunda, ilk maaş gününü beklemeksizin ilgili promosyon tutarları hesaba aktarılmaktadır.