Türkiye'de artan akaryakıt fiyatlarının ardından yeni bir kampanya vatandaşlara can suyu olacak. Otomobiline Yakıt Alanlar Dikkat! Benzin, Motorin ve LPG İçin 500 TL İndirim, Şimdi Hemen Alabilirsiniz!

Türkiye'de artan akaryakıt fiyatlarının ardından yeni bir kampanya vatandaşlara can suyu olacak. Otomobiline yakıt alacak vatandaşlar dikkat! Araç sahipleri için müjdeli haber ING Bank'dan geldi. ING Bank kartı ile yapacağınız yakıt alışverişlerinde 500 TL hediye kazanabilirsiniz. ING Bank ve Petrol Ofisi işbirliğinde vatandaşlara verilecek olan 500 TL indirim 1 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanyaya dair detaylar ve daha fazlası ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

ING Bank tarafından yapılan kampanya ile birlikte ING Kredi kartları ile Petrol Ofisleri'nde harcama yapmaya söz veren vatandaşlar için ING'den 500 TL hediye çeki kazanabilecekler. Bu kampanya koşullarında kazanılan puanlar, yakıt alımlarında toplam tutar üzerinden kullanılacak ve vatandaşlara 500 TL indirim gerçekleştirilecek.

ING Bank üzerinden Petrol Ofisleri'nde akaryakıt harcama sözü veren tüm vatandaşlar, bu kampanyaya katılım ile dahil olunduğu belirtilerek ING Bireysel Kredi Kartı sahibi müşteriler, ING Mobil kampanyalar adımından kampanyaya katılım yapabildiği ve katılım yapıldığında kampanyanın koşullarının kabul edilmiş olacağını bildirdi.

INGBANK'DAN AKARYAKIT ALIMLARINDA 500 TL İNDİRİM

ING Bank tarafından yapılan kampanya duyurusu ile birlikte kampanyaya dair detaylar gelmeye devam ediyor. Kampanyanın süresinin 1 yıl olduğu açıklandı. Vatandaşlar kampanyaya katılım yaptıkları ilk ay harcama sözünü yerine getirmek zorundadır.

Kampanyaya katılmanızın ardından her ay ING Bank Kredi Kartınız üzerinden Petrol Ofisi mobil uygulamasından mobil ödeme yapmanız gerekiyor. Her ay en az 500 TL akaryakıt harcamanızda ise hediye bakiyelerinizi hesabınıza aktarıldığını görebleceksiniz.

Vatandaşlar Petrol Ofisi mobil uygulamasını indirmelidir. İndirmelerinin ardından uygulamaya girerek Öde-Geç sekmesindeki Mobil Öde-Geç bölümüne yakıt harcaması yapacağınız plaka ve ING kredi kartınızın kaydedilmesi gerektiği aktarıldı.

AKARYAKIT SÖZÜNDE DURMAYANLARIN EKSTRESİNE BORÇ YANSITILACAK

ING Bank üzerinden akaryakıt kampanyasına katılım gerçekleştiren vatandaşlar ING kredi kartında "PO Aylık Yakıt Bizden" açıklaması ile 500 TL hediyelerini alabilecek. ING Bank üzerinde 12 ay boyunca ING Kredi Kartı ile PO mobil uygulamasından akaryakıt alımı yapmadığınız her ay için ise verilen hediye paralar hesabınızdan "PO Harcama Sözü Geri Alım" açıklaması ile birlikte kredi kartınıza borç yansıtılacak.

KAMPANYA 1 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

ING Bank üzerinden Petrol Ofisi ile gerçekleştirilen işbirliği detaylarında kampanyanın 1 Haziran'a kadar devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Vatandaşlar da ING Bank üzerinden akaryakıt harcaması yaparak 500 TL ödemelerini alabilir.