Her hafta cuma günü birbirinden farklı kategorilerde indirimli ürünleri satışa sunan BİM, bu haftanın kataloğunu yayınladı. Çocuk oyuncaklarından elektronik ürünlere pek çok üründe indirime gittiği görüldü.

Düzenlediği indirim kampanyaları sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşa hitap etmeyi başaran BİM, yeni haftanın indirimli ürün kataloğunu yayınladı. Katalogda hem çocuklara hem de yetişkinlere farklı kategorilerde birçok ürünün, indirimli fiyatlar ile satışa sunulduğu gözlendi.

BİM Elektronik Ürün İndirimi!

BİM, bu cuma günü satışa sunacağı bazı elektronik ürünlerde indirime gittiğini açıkladı. Söz konusu elektronik ürünlerin indirimli fiyatları şu şekilde belirlendi:

Dijitsu 55 Inc Android TV: 6.299 TL

Woon 39 Inc HD Ready Android Smart Uydulu LED TV: 3.499 TL

Fakir Blender Seti: 499 TL

Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi: 399 TL

Fakir Buharlı Temizleme Makinesi: 299 TL

BİM Çocuk Oyuncakları ve Kitapları İndirimi!

BİM, bu cuma günü satışa sunacağı çocuk oyuncakları ve kitapları için indirime gittiğini duyurdu. Söz konusu çocuk ürünlerinin indirimli fiyatları şu şekilde belirlendi:

Limon Kids Karma Boyama Kitapları: 6,90 TL

Redka Akıl Oyunları Son Kale Oyunu: 49,90 TL

Dede Tangram: 39,90 TL

Karma Hikâye Kitapları: 8,50 TL

Kum Toys Şeklini Keşfet Oyunu: 69,90 TL

Luna Çizmeli Set: 59,90 TL

Karma Kamyon ve Traktör: 19,90 TL

500 Parça Puzzle: 19,90 TL

İşlem- Kelime Avcısı Kutu Oyunu: 39,90 TL

27 Parça Yarış Pisti: 99,90 TL

BİM Mutfak Gereçleri İndirimi!

BİM, bu cuma günü satışa sunacağı bazı mutfak gereçlerinin fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. Söz konusu ürünlerin indirimli fiyatları şu şekilde belirlendi: