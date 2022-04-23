23 - 24 Nisan tarihlerinde vatandaşların beğenisine sunulacak olan aktüel ürün katalogları yayınlandı. İndirimler akın akın gelmeye devam ediyor! Bim, Şok, A101 Hafta sonu fırsatlarını açıkladı! İşte indirime giren ürünler!

23 - 24 Nisan tarihlerinde vatandaşların beğenisine sunulacak olan aktüel ürün katalogları yayınlandı. Türkiye'de artan market ve gıda fiyatları vatandaşı üzmeye devam ederken Türkiye'nin en büyük 3 zincir marketleri arasında ye alan Bim, Şok ve A101 marketler ise bombayı patlattı. Kaliteli ürünleri uygun hesaplı satmayı misyon edinen Bim, Şok ve A101 marketler de hafta sonu fırsatları vatandaş ile paylaşıldı. Gelen zamlar ile tepki çeken marketler hafta sonu fırsatları ile vatandaşı etkilemeyi başardı. Marketlerin hafta sonu fırsatları için duyurduğu indirim fırsatları ise şimdiden dikkatleri üzerine topladı. İndirimler akın akın gelmeye devam ediyor! Bim, Şok, A101 Hafta sonu fırsatlarını açıkladı! İşte indirime giren ürünler!

Türkiye'de enflasyon rakamlarının artması ile birlikte her geçen gün gıda ürünlerine yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar zor dönemlerden geçerken yaz aylarının gelmesi ile birlikte meyve ve sebze ürünlerinde büyük indirimler bekleniyor.

A101, Bim ve Şok marketlerde ise bu hafta sonu fırsatları gözleri zincir marketlerin şubelerine çevirdi. Ramazan ayının son haftalarına gelirken marketlerin yeni indirimlerinden milyonlarca vatandaş faydalanabilecek. 3'lü zincir marketler hafta sonu için ekstra stokları marketlerin şubelerine iletirken 23 - 24 Nisan aktüel katalogları ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

A101 Marketler 23 - 24 Nisan Aktüel Hafta Sonu Fırsatları

A101 marketlerde bu hafta sonu gıda ürünlerinde büyük indirimler göze çarptı. A101 marketlerde Osmancık yerli pirinç 21,95 TL'den 12,95 TL'e kadar düşüş gösterdi.

A101 marketlerde Nescafe Blend Kahve 80 gr 28,00 TL'den 13,95 TL'e düştü.

Beşler Dana Kangal Sucuk 220 gr 34,95 TL'den 20,50 TL'e düştü.

Ülker Lokmalık kek çeşitleri 160 gr'lık farklı paketleri 7,45 TL

Nescafe kahve çeşitleri 20'li (2'i bir arada, 3'ü bir arada) dev ekonomik paket 12,90 TL

Finish Classic Bulaşık makinesi tableti 91,45 TL'den 69,95 TL'e düştü.

A101 marketlerde hafta sonu fırsat kataloglarını incelemek için buraya tıklayınız.

Bim Marketler 23 - 24 Nisan Aktüel Hafta Sonu Fırsatları

Bim marketlerde hafta sonu fırsatları 22 Nisan tarihinden itibaren başladı. Teknolojik ürünler ve raf düzenleyiciler dikkat topladı.

8 bölmeli çok amaçlı dolap 499 TL fiyatıyla dikkat çekti. (Peşin fiyatına 6 taksit)

Raf düzenleyici modelleri 12,90 TL'den başlayan fiyatlarla Bim marketlere geldi.

4 bölmeli dolap düzenleyicileri 22,50 TL'lik fiyatıyla beğeni topladı.

Bim marketlerde hafta sonu fırsat kataloglarını incelemek için buraya tıklayınız.

Şok Marketler 23 - 24 Nisan Aktüel Hafta Sonu Fırsatları

Şok marketlerde bayram fırsatları başladı. Hafta sonu gelen aktüel ürünler ile birlikte Şok marketlerde Karmen bayram çikolatası 18,00 TL.

350 gr taşkale lokum 17,50 TL

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 350 gr 32,90 TL

Şok marketlerde hafta sonu fırsat kataloglarını incelemek için buraya tıklayınız.