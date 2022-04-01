Ramazanın bu gece başlamasıyla birlikte, oruç tutacaklar çeşitli yükümlülükler altına girecek. Bu yükümlülüklerin doğru şekilde yapılarak oruç sevabının zedelenmemesi oldukça önemlidir. Oruç tutam kişiler bu duruma oldukça fazla önem vermektedir. Peki ezan okunurken yemek yemek veya su içmek orucu bozar mı? İşte ayrıntılar..

Ramazanın bu gece başlamasıyla birlikte, oruç tutacaklar çeşitli yükümlülükler altına girecek. Bu yükümlülüklerin doğru şekilde yapılarak oruç sevabının zedelenmemesi oldukça önemlidir. Oruç tutam kişiler bu duruma oldukça fazla önem vermektedir. Peki ezan okunurken yemek yemek veya su içmek orucu bozar mı? İşte ayrıntılar..

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Herkesin beklediği bereket ayı ramazan bu gece başlayacak. Ramazan ayının girişiyle birlikte oruç tutacak kişiler oruçlarının bozulmaması için bazı araştırmalar yapmaktadır. Merak edilen konulardan birisi olan ezan okunurken su içilip içilmeyeceği hakkında Diyanet açıklaması karşımıza çıkmaktadır. Hem iftarda hem de sahurda doğru zamanda su içilmesi oldukça önemli bir durumdur. Oruç tutan kişiler sahur vaktinde ne zaman kalkarak yemek yenileceğini merak ediyor. Yemek ve su içme vakitlerinin en uygun zamanlarını sizler için hazırladık.

Herkesin merak ettiği konuya ilişkin olarak Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan beklenen açıklama yapıldı. İftar vakitlerinin gösterildiği listede imsak vakti, orucun başladığı vakti ifade etmektedir. Bununla birlikte imsak vakti gecenin bittiğini göstererek sabah namazı vaktinin de geldiğini göstermektedir. Normal aylarda ezan güneş vaktine yarım saat kala okunurken, ramazan ayında kolaylık sağlaması açısından imsak vaktinde ezan okutulmaktadır. İmsak vaktinin girişiyle birlikte oruç tutulan süre başlamış olmaktadır. Aynı zamanda ramazan ayında imsak vaktinde ezanın okunmasıyla sabah namazı kılınabilmektedir.

İmsak Vaktinde Ezan Okunurken Su İçilir mi?

İmsak vaktinin girmesiyle birlikte yeme içmenin kesilmesi gerekmektedir. Kişiler ezan okunurken yeme içme yapılabileceğini bilse de, uyanık olunan durumlarda ezan okunurken yeme ve içme yapılmaz. Fakat ezan okunurken ağızda olan lokmanın yutulması orucunuzun bozulmasına veya zedelenmesine sebep olmamaktadır. Buna göre imsak vaktinin girmesiyle birlikte oruç süresi başlamaktadır. Bu sebeple ezan başladıktan sonra yeme içmenin yapılması orucu bozmuş olur.