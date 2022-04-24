Üst üste gelen zamlar şimdi de eczaneyi vurdu. 500'den fazla ilaca gelen zam görenlerin ağzını açık bıraktı. Son zammın sağlık sektörüne gelmesiyle birlikte sosyal medya çalkalanmaya başladı. Peki Diyabet İlaç Fiyatları Ne Kadar Oldu? İlaçlara Ne Kadar Zam Geldi? İşte detaylar...

Üst üste gelen zamların ardından vatandaşın alım gücü oldukça güçleşmişti. Gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugün itibari ile vatandaşlar bazı ilaçlara zamlı fiyatlarıyla alacak. İlaç sektöründe 500'den fazla ilaca gelen zam vatandaş tarafından oldukça merak edildi. Diyabet İlaç Fiyatları Ne Kadar Oldu? İlaçlara Ne Kadar Zam Geldi?

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin bulunduğu 508 kalem ilaca yüzde 1 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını söyledi. Bunların yanı sıra bazı ilaçlarda zammın %200'ü aştığını da ekleyen Taner Ercanlı "Eğer bu sistem toptan çözülmezse haziran ayından itibaren birçok ilaca erişimde sıkıntı yaşayacağız. Her sene şubat ayında bir önceki yılın euro kurunun yüzde 60'ı alınarak belirleniyor. 2021 aşırı artışla beraber bu kurun belirlenmesindeki rakam çok düşük kalınca birçok ilacın piyasada bulunurluğuyla ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Özellikle diyabet ilaçları, kanser ilaçları hormon propapatları, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, serumlar ve daha birçok ilacın bulunmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle bazı firmalar bu ilaçların ithalatını, bir kısmının da üretimini durdurmuşlardı. Bu firmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmış oldukları ıskontolarının birçoğunu iptal etmeye başlamışlardı.'' dedi.

İlaçlara Ne Kadar Zam Yapıldı?

İlaç sektörüne gelen zammın özellikle de bazı ilaçlarda %200'ü aşması ile birlikte vatandaşlar sosyal medyada eleştiride bulundu. İlaçların bir tercih değil ihtiyaç olduğunu vurgulayan yorumlar çok konuşuldu. İlaç sekötürüne gelen zamla birlikte Taner Ercanlı cümlelerine şuy şekilde devam etti;

''Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Sorunların ortadan kaldırılması içinde sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıla göre ortalama Merkez Bankası Euro kurunun planına baktığımız zaman 2023 yılında yüzde 57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez." dedi.