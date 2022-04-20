Bir süredir emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı gizemini korumaya devam eden bir konu başlığı olarak karşımıza çıkarken, dün itibari ile yapılan açıklamalar sonucunda ikramiyelere zam yapılmayacağı kesinleşti. Bu noktada hayal kırıklığına uğrayan emeklilerin yüzünü güldüren ek ödeme haberi, Garanti BBVA’dan geldi. İşte Garanti BBVA’nın emekli haberine ilişkin ayrıntılar…

Ülke gündemi bir süredir bin 100 TL olarak ödenen emekli ikramiyelerine, artan enflasyon oranından sonra zam yapılıp yapılmayacağı konusunda çıkan haberlerden ötürü meşguldü. SGK uzmanlarının yaptıkları zam imalı yorumlar ve kulislerden gelen ikramiye hesaplama formülü haberleri, ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca emekliyi ikramiye zammı konusunda umutlandırmıştı. Ancak konuya ilişkin kurulan hayaller, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin’in dün gündüz saatlerinde yapmış olduğu açıklama ile suya düştü.

Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasından sorumlu isimlerden biri olan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, dün kameraların karşısına geçerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında uzun süredir gündemi meşgul eden emekli ikramiyesi konusuna da yer veren Bakan Vedat Bilgin, şu an için zam yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi. Bakanın açıklamalarından sonra hayal kırıklığı yaşayan emekli vatandaşlar, dara düşen bütçelerini kurtarmak adına yeni formüller ararlarken, yüzleri güldüren haber Garanti BBVA’dan geldi. Banka, emekli promosyonu kampanyasını açıkladı.

Garanti BBVA’dan 3 Bin TL’lik Ek Ödeme!

Garanti BBVA geliştirmiş olduğu emekli promosyonu kampanyasının detaylarını yayınladı. Banka, emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren tüm yeni müşterilerine, maaş aralıklarına göre değişiklik gösteren tutarlarda promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.

Garanti BBVA, ödeyeceği emekli promosyonu tutarlarını şu şekilde belirledi:

1.500 TL’den az emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL’den fazla emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

Yakınını Getirenlere 250 TL’lik Kampanya!

Garanti BBVA bir yakınını banka bünyesine dahil eden yeni müşterilerine, yukarıda belirtilmiş olan promosyon tutarlarından hariç olarak 250 TL daha ödeme yapacağını bildirdi.

Garanti BBVA Emekli Kampanyası Başvurusu

Garanti BBVA’nın emekli promosyonu kampanyalarından yararlanmak için bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ya da banka şubeleri aracılığı ile emekli maaşı taşıma talimatının verilmesi gerekmektedir.