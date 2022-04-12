Vakıfbank bir ilke imza atarak ikinci el araç satışlarında hem alıcıyı hem de satıcıyı garanti altına alan yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu. İşte Vakıfbank’ın yeni dönem hizmetine ve taşıt kredisi kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü sıkıntılı bir süreç içerisine giren otomotiv sektörü, araç satışlarının düştüğü şu günlerde mevcut araç satışlarının da güven ortamı içerisinde yapılmasını talep ediyorlar. Bu noktada Türkiye’de bir ilke imza atarak geliştirmiş olduğu Güvenli Araç Satış Sistemi hizmeti ile devreye giren Vakıfbank, ikinci el araç alım satımlarının artık tamamen devlet güvencesi altında olduğunu duyurdu.

Vakıfbank Güvenli Araç Satış Sistemi Nedir?

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Güvenli Araç Satış Sistemi hem alıcıyı hem de satıcıyı güvence altına almayı hedefleyen yeni bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem, Vakıfbank öncülüğünde başlamıştır.

Türkiye’nin kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, yeni dönemde geliştirmiş olduğu Güvenli Araç Satış Sistemi hizmeti ile satış öncesinde satıcının parasını garanti altına alırken, alıcının da aynı dakikalarda taşıt kredisi hizmetine başvuru yapmasını sağlamaktadır. Araç satış tescilinin gerçekleşmesinden sonra ilgili araç satış tutarı, Vakıfbank aracılığı ile satıcının hesabına yatırılmaktadır.

Vakıfbank İkinci El Taşıt Kredisi 2022

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Güvenli Araç Satış Sistemi hizmeti ile birlikte bankadan taşıt kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen kişi sayısı artmıştır. Banka, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar için ilgili taşıt kredisi hizmetinin detaylarını paylaşmıştır.

Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan taşıt kredisi hizmetinin üst tutarı, satın alınacak olan aracın bedeline göre belirlenmektedir. Banka, ilgili hizmetini aracın satış bedelinin yüzde 80’ine kadar sunduğunu bildirmiştir. Söz konusu hizmet için azami vade sayısı 48 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,59 olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank İkinci El Taşıt Kredisi Başvurusu 2022

Vakıfbank’ın Güvenli Araç Satış Sistemi ve ikinci el taşıt kredisi hizmetlerine bankanın mobil uygulaması aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca kredi hizmetine internet bankacılığı ve banka şubeleri aracılığı ile de müracaat edilebilmektedir.