Geçtiğimiz senelerde sinemalarda yayınlanan ve izleyiciyi derinden etkilemeyi başaran İkimizin Yerine 2 geri dönüyor. İkimizin Yerine 2 ne zaman geliyor? İkimizin Yerine 2 çıktı mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz senelerde sinemalarda yayınlanan ve izleyiciyi derinden etkilemeyi başaran İkimizin Yerine 2 geri dönüyor. İkimizin Yerine versiyonu ile oldukça sevilen filmin sonu 2.'nin geleceğini düşündürmüş ve izleyici uzun bir süre İkimizin Yerine'yi beklemişti. O çok beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. İkimizin Yerine 2 ne zaman geliyor? İkimizin Yerine 2 çıktı mı? İşte detaylar...

İkimizin Yerine 2 Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Bergen'in hayatının anlatıldığı ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen filmi geçtiimiz haftalarda sinemaya damga vurmuş ve rekorlar kırmıştı. Birbirinden güzel filmlerin sinemada ard arda yayınlandığı bu dönemde şimdi de çok sevilen film İkimizin Yerine'den haber geldi. İkimizin Yerine 2 ne zaman çıkacak? İşte o çok beklenen haberin detayları...

Başrollerinde Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı İkimizin Yerine çok sevilmişti. İzleyiciden büyük beğeni toplayan filmin 2.sinin ne zaman çıkacağı ise merak konusu olmuştu. O çok beklenen filmin 2.sinin yayın tarihi belli oldu. İşte İkimizin Yerine 2 yayın tarihi...

İlk filmiyle izleyenleri derinden etkileyen İkimizin Yerine şimdi 2. filmiyle bomba gibi geliyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in oynadığı İkimizin Yerine filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar İkimizin Yerine izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. İkimizin Yerine 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

İkimizin Yerine 2 Çıkacak mı?

Sinemalarda ilk filmiyle izleyenleri derinden etkileyen filmin 2.sinin çıkması uzun zamandır beklenen haberler arasında yerini alıyordu. Sosyal medyada İkimizin Yerine izleyicilerinin iddialarına göre filmin ikincisi geliyor. İkimizin Yerine 2 ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İlk filmi sinemada yayınlanan filmin ikincisi oldukça uzun zamandır bekleniyordu. İkimizin Yerine 2'nin yayın tarihi belli oldu. Sosyal medyada bulunan pek çok İkimizin Yerine izleyicilerine göre filmin 2.sinin çekimlerine başlandı. İkimizin Yerine 2 hakkında henüz Seranay Sarıkaya'dan ya da Nejat İşler'den bir açıklama gelmedi. Filmin çok yakında çıkması bekleniyor.