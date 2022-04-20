Ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar için bankalar Nisan ayında pek çok kolaylık ve ödeme imkanı sunmuştu. Bir müjde de bugün geldi. Peki; ihtiyacı olanlar nasıl nakit avans alabilir? İhtiyaç sahiplerine nakit avans şartları nelerdir?

Ekonomik şartlar içerisinde, borçlarını ve giderlerini karşılamakta zorluk ve sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bankalar bu ay, Nisan 2022'de pek çok fırsat sunmuştu. Yeni müjdeler ise gelmeye devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin "Nakit Avans" olarak alabilecekleri ödemeler, üç banka tarafından resmi olarak sunuldu. Nakit avans olarak vatandaşlara sunulan bu imkan aylık taksitler halinde, alınan bankalara ödeniyor. Müşterilere düşük faiz oranları ile sunulan bu ödeme imkanı ilgili bankaların kredi kartları kullanılarakda alınabiliyor. Peki; hangi bankalar vatandaşlara kolay kullanım imkanlı nakit avans imkanı sunuyor? Hangi bankalardan nakit avans alınabiliyor?

Nisan 2022 Nakit Avans Fırsatları

Vatandaşlara sunulan bu nakit avans imkanları pek fazla şart gözetmiyor. Kara liste adı verilen; kredi notu en düşük, bankalar ile sorunlu bir geçmişi olan kişilerin ve borçlarını düzenli ödeyemeyen kişilerin bu fırsatlardan yararlandırılması planlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara kolay kullanım ve düşük faizle nakit avans imkanı sunan bankalar arasında, İş Bankası, Ak Bank, TEB gibi üç büyük banka dikkat çekiyor. Peki; işbu bankaların nakit avans koşulları neler?

Nisan 2022 TEB Nakit Avans Fırsatı

TEB tarafından resmi olarak duyurulan nakit avans fırsatı pek çok vatandaşın dikkatini çekti. Taksitli nakit avans adı verilen ve krediye oldukça benzeyen bu sistemden müşterilerine kullanım imkanı tanıyan TEB'in nakit avans koşulları şu şekilde;

Müşterinin kredi notuna ve bankalarla olan geçmişine göre !0 bin TL'ye kadar ya da daha yüksek olan taksitli nakit avans imkanında 1.80 vade oranı bulunuyor. 12 ay gibi yüksek vade sçeneği olan bu nakit avans imkanı TEB tarafından resmi olarak duyuruldu.

Nisan 2022 Ak Bank Nakit Avans Fırsatı

Bankaların nakit avans fırsatları vatandaşlar tarafından dikkat çekerken düşük faiz oranı ile öne çıkan bankalar arasında Ak Bank da yer aldı.

Ak Bank'ın müşterilerine sunmuş olduğu nakit avans kampanyası kapsamında; 15 bin TL'ye kadar nakit avans imkanı bulunuyor. 1.80 faiz oranına sahip olan bu nakit avans fırsatından AK Bank müşterileri 12 ay vade seçeneği ile ödemelerini taksitlendirebiliyor.

Nisan 2022 İş Bankası Nakit Avans Fırsatı

Müşterilerine düşük faizli nakit avans fırsatı sunan bankalar arasında yer alan İş Bankası'nın kampanyası vatandaşların dikkatini çekti. 15 bin TL'ye kadar limitleri olan bu nakit avans kampanyasında vatandaşların borçları yalnızca 1.80 oranında faizleniyor. 12 ay vade seçneği sunan İş Bankası nakit avans fırsatı tüm İş Bankası müşterilerine sunuluyor.