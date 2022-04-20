Alternatif Bank Dijital Kredi ile tüm masraflar ortadan kalkıyor! Masrafsız, şubesiz anında kredi fırsatı ile nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayın! İşte en uygun ihtiyaç kredisi…

İhtiyaç kredilerinde 2022 yılı itibariyle avantajlı seçenekler sunulmaya devam ediyor. Özellikle son zamanlardan vatandaşların nakit ihtiyacının artmasının ardında bankaların faizsiz ve masrafsız kolay kredi seçeneklerini artırdıkları görüldü. Alternatif Bank ise Dijital Kredi ile hem şubesiz kolayca kredi kullandırıyor hem de masrafsız olarak kredi seçenekleri sunuyor. Üstelik kolay geri ödeme planlarından da yararlanılmasını sağlamaktadır.

Masrafsız Dijital Kredi Fırsatı Duyuruldu!

İhtiyaç sahiplerine anında nakit desteği vermeyi hedefleyen Alternatif Bank, uygun faiz oranları ve masrafsız kredi özellikleri ile vatandaşların nakit ihtiyaçlarını çözmeyi hedefliyor. Uygun ödeme seçenekleri, şubeye giymeden kolay başvuru ve masrafsız özellikleriyle tüm nakit sıkıntılarına çözüm üretilmesi hedeflenmektedir. Alternatif Bank müşterilerinin şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvurusu ile herhangi bir dosya masrafı ödemelerine gerek kalmıyor.

Masrafsız Dijital Kredi Faiz Oranları

Alternatif Bank’ın nakde sıkışan müşterilerine özel sunduğu dijital kredi fırsatı ile vatandaşların rahatça nakit ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaktadır. 0 TL olarak belirlene kredi tahsis ücreti ile masrafsız olarak kredi kullanılabilmektedir. 10.000 TL kredi için ayda sadece 575 TL taksit ödeyerek, masrafsız olarak vatandaşların nakit sıkıntılarını gidermeleri sağlanacak. 30 Nisan’a kadar geçerli olmak üzere, Alternatif Bank dijital kanalları üzerinden yapılacak sigortasız ihtiyaç kredisi başvurularında kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

Dijital Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

18 yaşını doldurmuş ve düzenli gelir sahibi olan tüm Alternatif Bank müşterilerinin Masrafsız Dijital Kredi başvurusunu yapması mümkündür. Banka müşterisi olan ve nakde sıkışan vatandaşların dijital kredi başvurusunu mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanalları üzerinden dakikalar içinde yapmaları mümkündür. Ayrıca görüntülü görüşme ile işlem yaparak birçok farklı hizmetten de yararlanılması sağlanmaktadır. Uygun geri ödeme seçenekleri, yüzde 2,10’dan başlayan faiz oranları ve masrafsız, kolay kredi seçenekleriyle tüm ihtiyaçlarınız için finansman desteğinden hemen yararlanabilirsiniz.