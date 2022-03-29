11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte pek çok kişinin aklındaki tek soru iftar saatleri oldu. İftar Saatleri Ne Zaman? Samsun, Muğla, Antalya, Adana, Bursa, Ankara, İstanbul İftar Saatleri 2022...

11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte pek çok kişinin aklındaki tek soru iftar saatleri oldu. İftar Saatleri Ne Zaman? Samsun, Muğla, Antalya, Adana, Bursa, Ankara, İstanbul İftar Saatleri 2022...

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pek çok kişinin en büyük merakı iftar saatleri oldu. Peki iftar saatleri ne zaman? Her sene değişen iftar saatlerinin bu sene kaçta olduğu oldukça merak edilirken gözler iftar saatlerinin olduğu haberlere çevrildi. Peki bu sene iftar saat kaçta? İşte bu senenin iftar saatleri...

Her şehirde farklı olan iftar saatlerinin bu sene hangi şehirde saat kaçta olduğu oldukça merak edildi. Kalabalık sofraların, birlikteliğin ve en önemlisi de bereketin olduğu 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar saatleri kaç? En kalabalık şehrimiz olan İstanbul'da 2 Nisan Cumartesi 2022'de iftar saatini merak ediyor. Peki İstanbul 2 Nisan Çarşamba iftar saati kaçta?

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2 Nisan Çarşamba İstanbul İftar Saati...

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan'da geldi. Tüm bereketiyle gelen Ramazan'da oruç tutacak kişiler iftar saatlerini oldukça merak etti. Türkiye'nin en büyük ve kalabalık şehri olan İstanbul'un iftar saati de oldukça merak edilirken 2 Nisan Çarşamba İstanbul iftar saati 19:36 olarak belirlendi. Samsun 2 Nisan Çarşamba iftar saati 19:08, Muğla 2 Nisan çarşmba iftar saati 19:36, 2 Nisan Çarşamba Ankara iftar saati 19:23, 2 Nisan Çarşamba Bursa iftar saati 19:35, 2 Nisan Çarşamba Adana iftar saati 19:08 olarak belirlendi.