Ramazanda ne yapacağına karar veremeyen kişiler için iftar menüsü tarifi hazırladık. Sizlere sunmuş olduğumuz tarifler sayesinde sevdikleriniz ve misafirleriniz yaptıklarınıza bayılacak.

Ramazanda ne yapacağına karar veremeyen kişiler için iftar menüsü tarifi hazırladık. Sizlere sunmuş olduğumuz tarifler sayesinde sevdikleriniz ve misafirleriniz yaptıklarınıza bayılacak.

Ramazanın girmesiyle birlikte iftara hazırlık yapan kişiler, ne hazırlayacağı konusunda kararsız kalmış durumda. Bu kararsızlığı gidererek sizlere en güzel tarifleri sunduğumuz bu yazımızla birlikte pratik ve sağlıklı yiyecekleri sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. İftar sofralarındaki bolluk ve bereketi paylaştığınız sevdikleriniz için en güzel tarifler karşınızda..

Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Gerekli Malzemeler:

1 çay bardağı şehriye

️1 yemek kaşığı tereyağı

️1 yemek kaşığı domates salçası

️Biraz maydanoz

️1 litre su (5 su bardağı)

️1 tutam tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Orta derinlikteki tencereye tereyağını ve dolmates salçasını ekleyerek karıştırın. Yavaşça kavurun. Şehriyeyi ekliyerek domates salçasıyla birlikte 3 dakika boyunca kavurmaya devam edin. İçerisine bir litre(5 su bardağı) suyu ilave ederek üzerine tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak çorbanın üzerine maydanozu ekleyerek şehriyeler yumuşuncaya kadar kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

Soslu Tavuk Kanat Tarifi

​​​​​​​Gerekli Malzemeler

1,5 kg tavuk kanat

Sosu için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2,5 yemek kaşığı domates sosu

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı pul biber

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (veya 2 diş rendelenmiş sarımsak)

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 kaşığı tatlı kaşığı hardal

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tüm sos malzemeleri orta büyüklükteki bir kap içerisine eklenerek karıştırılır. Tavuklar temizlenerek iyice sos yedirilir. Tavuklar sosun içerisinde zamanınıza göre 2 ila 4 saat arası bekletilir. Daha sonrasında fırın tepsisine yanmaz kağıt eklenerek tavuklar üzerine koyulur. Son olarak önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 45 dk. boyunca tavuklar kızarana kadar pişmesi sağlanır. Afiyet olsun.

Şekerpare Tarifi

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Gerekli Malzemeler:

125 gr tereyağ (Oda ısısında)

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri

1 adet yumurta (Sarısı üzerine)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı

Yarım su bardağı un

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Hazırlanışı:

Orta büyüklükteki tencereye şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu alarak kaynamasını sağlayalım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha ocakta bekleterek dinlenmek üzere kenara alın. Derin bir kaseye hamuru için tüm malzemeleri alarak yoğurmaya başlayın. Hamur yumuşayıncaya kadar yoğurma işlemine devam edin. Sonrasında hamuru ceviz büyüklüğündeki parçalar haline getirerek oval şeklini verin. Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt bulunan tepsinin içerisine yerleştirin. Hamurların üzerine çizik atarak üzerine yumurta sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında şekerpareler kızarıncaya kadar 25 dakika pişirin. Şekerpareler hafif soğuyunca üzerine şerbeti ilave edin. Şekerpareleri bu şekilde 2 saat boyunca bekletin. Ters çevirdikten sonra şekerpare şerbeti içine çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.