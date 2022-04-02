Ramazan'ın en sevilen yanı bolluk, bereket, birlik ve beraberliktir. Bunca güzelliği peşinden getiren Ramazan'ın olmazsa olmazı ise iftar çadırlarıdır. Peki 2022 iftar çadırları nerede kurulacak? Ramazan çadırları kuruldu mu? İşte detaylar...

Ramazan'ın en sevilen yanı bolluk, bereket, birlik ve beraberliktir. Bunca güzelliği peşinden getiren Ramazan'ın olmazsa olmazı ise iftar çadırlarıdır. Peki 2022 iftar çadırları nerede kurulacak? Ramazan çadırları kuruldu mu? İşte detaylar...

Korona nedeniyle iki yıl boyunca hasret kaldığımız Ramazan çadırları iki yıllık bir aradan sonra kurulmaya başlıyor. Her şehrin belediyesinin organize ettiği iftar çadırları eve yetişemeyen, gidemeyen vatandaşlara iftar yemeğ sunacak. Halkın toplu şekilde iftar saatini beklediği iftar çadırlarında yine birlik ve beraberlik olacak. Peki 2022 Ramazan çadırı nerelerde kurulacak? İşte 2022 İstanbul iftar çadırı noktaları...

Ramazan Çadırları Kuruldu mu?

Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz iki sene boyunca kurulmayan Ramazan çadırları bu sene kurulacak mı? Evine yetişemeyen, yeterli maddi duruma sahip olmayan kişilerin özellikle de Ramazan'da yararlandığı Ramazan çadırlarının 2022 senesindeki akıbeti belli oldu. Peki bu sene Ramazan çadırı kuruldu mu? İstanbul Ramazan çadırları...

Bu sene belediye ve beldelerdeki yetkili kişilerin Ramazan çadırı kurması bekleniyor. Ramazan çadırını kuran belediyelerin tam yer ve noktaları yine belediyelerin sosyal medyasında ya da web sitesinde yer alıyor.

İstanbul İftar Çadırı

Büyük bir nüfusa sahip olan İstanbul'un bu sene iftar çadırı kurması bekleniyor. Geçtiğimiz iki sene boyunca virüs nedeniyle kurulmayan Ramazan çadırları bu sene İstanbul'da oruç tutan kişilere açık olacak. İstanbul Güngören Belediyesi İstanbul'da Ramazan çadırını kuran ilk belediye oldu. Ramazan çadırındaki insiyatfileri her belediye kendi belirlerken bir çoğunda etkinlik ve gösterilerin de olacağı söylendi. Kurulan iftar çadırları Ramazan boyunca halkın hizmetine açık olacak.

2022 İstanbul İftar Çadırları Nerede Kuruldu?

İstanbul'da iftar çadırlarının tam olarak nerede kurulduğıu bilinmiyor. Her belediyenin kendi belirlediği alanda kurulduğu iftar çadırları için İBB'nin büyük kent merkezlerinde kuruluyor. Yemek menülerinde ise genellikle pilav, kavurma, iftariyelik, tatlı, ayran ve çorba bulunuyor.