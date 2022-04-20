Atv ekranlarında yakında başlayacak olan İçimizdeki Ateş dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Atakan Hoşgören hakkında kullanıcılar araştırma yapıyor. İçimizdeki Ateş Atakan Hoşgören Kimdir? Atakan Hoşgören Instagram Hesabı, Boyu, Yaşı

Atv ekranlarında yakında başlayacak olan İçimizdeki Ateş dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Atakan Hoşgören hakkında kullanıcılar araştırma yapıyor. İçimizdeki Ateş dizisinin basına servis edilmesi ile birlikte başrolünde oynayacağı öğrenilen Atakan Hoşgören hakkında insanlar araştırma yapmaktadır.

İnternet'te arama motoruna "atakan hoşgören kim, atakan hoşgören instagram, atakan hoşgören boyu, atakan hoşgören yaşı" hakkında aramalar yapan kullanıcılar dizinin başrol oyuncusu hakkında bilgi edinmek istiyor. Detaylar ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

Nimet Erdem ile Veli Kaya’nın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncularından ilk belli olan isim yakışıklı yıldız Atakan Hoşgören’di.

Atakan Hoşgören Instagram hesabı: @atakanhgr'dir.

Atakan Hoşgören 23 yaşındadır.

1999 yılında İstanbul’da doğan Arnavut kökenli, 4 Kardeş’in en küçüğü olan Atakan HOŞGÖREN, Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir.

Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başlamıştır. Onun üzerinde reklam filminde oynan Atakan HOŞGÖREN, Yıldızlar Şahidim adındaki dizide de kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimini bulunan Atakan HOŞGÖREN aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır.

Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinmiş, en son oyunculuk eğitimini “4N1K” ekibinin oyuncu koçu Celal Eldeniz’den almıştır.

Kısa bir süre önce 4N1K – 2 filmdeki ALİ TEKELİOĞLU karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra Fox TV ‘de yayınlanacak 4N1K dizisinde de rol alacaktır.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİ KONUSU

Faprika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisi için geri sayım başladı. Dizi için oyuncu kadrosu belli olurken dizinin konusuna dair ise medyada herhangi bir haber yer almadı.

İçimizdeki Ateş dizisinin konusuna dair detayların Mayıs ayında gelmesi bekleniyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİ OYUNCULARI

Atv ekranlarında başlayacak olan İçimizdeki Ateş dizisi için başrol oyuncusu Atakan Hoşgören olmuştu. Dizinin diğer başrol oyuncusu için ise İpek Filiz Yazıcı ile anlaşma sağlandı. Birçok yapımdan teklif alan İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101 projesi sonrasında Türkiye'de trendler arasına girmişti.

Senaryoyu çok beğendiği iddia edilen İpek Filiz Yazıcı'nın Atv ekranlarında İçimizdeki Ateş dizisinde yer alacağı bilgisine ulaşıldı.