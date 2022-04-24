ICBC Bank’tan %2,01 oranı ile taşıt kredisi alabilirsiniz. Bu faiz oranı üzerinden aldığınız kredileri 12 aya kadar sunulmuş vade oranı ile de geri ödeyebilirsiniz.

ICBC, bünyesinden araç kredisi almak isteyen müşterilerine internet üzerinden başvuru imkanı sunmayan bankalar arasında yer alır. ICBC bünyesinden alınmak istenen tüm araç kredileri için yapılacak başvurular için gerekli evraklar ile beraber şubeye gelinmesi zorunludur.

ICBC Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ICBC taşıt kredisi başvurusu, güncel olarak sadece ICBC banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Banka şubelerine gidilerek taşıt kredisi başvurusunda bulunulabilir ve başvuru sonucunun olumlu ya da olumsuz olduğunu öğrenebilirsiniz. Başvuru sonucunun olumlu olmasından sonra, ICBC taşıt kredisi almak isteyen kişilerden şu belgeleri talep eder:

Kimlik belgesi

Gelir belgesi

İkametgah belgesi

Araca dair ekspertiz raporu

Kefil (Genellikle fiyatı yüksek olan sıfır kilometre araçlar için talep edilmiş olan taşıt kredileri için istenir.)

Bu belgelerin yanında ICBC, taşıt kredisi almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmasını ve düzenli bir gelire sahip olması koşulunu sunmuştur. Bu koşullar dışında, gerekli gördüğü durumlarda bazı özel şartların da yerine getirilmesi taşıt kredisi kullanımı için zorunludur.

ICBC Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

ICBC taşıt kredisi faizleri, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

2-12 ay arası vadelenecek olan taşıt kredileri için %2,01

13-48 ay arası vadelenecek olan taşıt kredileri için %2,07

ICBC En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

ICBC Bankası’ndan alınabilecek maksimum tutarlı araç kredileri, aracın türüne göre değişiklik gösterir. ICBC, sıfır kilometre bir araba sahibi olmak isteyen kişiler için 2.000.000 TL’ye kadar kredi kullanma imkanı tanır. Ancak ikinci el araçlar için bu tutar maksimum 800.000 TL olarabilir.

ICBC Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

ICBC Bankası’nın taşıt kredileri için verdiği maksimum vade ayı, 48 olarak belirlenmiştir. Alınan tüm taşıt kredileri en fazla 48 ay vade ile geri ödenebilir.