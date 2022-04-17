ICBC sektörde uzun zamandır edindiği tecrübeyi uygun faiz seçenekleri ile tüketicilere göre yeniden tasarlıyor. Müşterilerine esnek ödeme planlı, ertelemeli ve uygun faiz oranlarına sahip konut kredisi veren ICBC, sektördeki yerini korumayı da böylelikle başarıyor.

ICBC avantajlı konut kredisi sunmak ile kalmayıp tüketicilerin diledikleri gibi ödeme yapabilmesini de sağlıyor. ICBC üzerinden konut kredisi alan kişiler sabit faiz oranından ve uzun vade süresinden yararlanabiliyorlar. ICBC avantajlı konut kredisi almak için hızlı başvuru seçeneğini de sunan bir bankadır.

ICBC Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ICBC konut kredisi başvurusu bankanın dijital kanalları üzerinden yapılabilir. Yaşanan virüs salgınında tüm işlemlerini dijital kanallara taşıyan ICBC, konut kredisi için başvuruları da buradan alıyor. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasının yanı sıra eğer istenir ise banka şubesinden işlem yapmak da mümkün.

ICBC Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

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ICBC konut kredisi için sabit faiz oranı ile kredi veriyor. %2,07’lik faiz oranı ile alınabilecek konut kredisi için esnek ödeme planı hazırlanabiliyor. Yeni Evim Kredisi başlığı ile verilen ICBC konut kredisi, avantajı bol kredilerden biridir.

ICBC En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

ICBC konut kredisi için belirlediği miktarı eşit ve adil bir yönetim ile tüketicilere sunuyor. ICBC’nin sunduğu konut kredisi miktarı ekspertiz raporuna göre belirleniyor. Rapora göre konutun değeri üzerinden 100.000,00 Türk lirasına kadar kredi başvuruları kabul edilir. ICBC konut kredisi için alınacak en düşük miktar ise bin Türk lirasıdır.

ICBC Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

ICBC avantajlı konut kredisi sunarken vadeyi de başvuru sahibinin belirlemesine izin veriyor. İstenir ise klasik vade aralıkları (12, 24, 36) seçilebileceği gibi minimum 2 ay maksimum ise 36 arasında kişiler kendi vade uzunluklarını da belirleyebilmektedir. ICBC konut kredisi başvurularında herkes kendi bütçesine ve geri ödeme planına uygun olarak vade uzunluğunu belirleyebilir. Vade için belirlenen en uzun oran 36 aydır.