Geçtiğimiz aylarda oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses gündeme öyle bir haberle geldi ki, tüm hayranları çok sevindi. İbrahim Tatlıses'in hayatının film olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Tatlıses'in hayatı film mi olacak? İşte detaylar...

Başarılı sanatçi İbrahim Tatlıses tartışmasız Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Geçtiğimiz aylarda oğlu İbo Tatlıses'i dünya evine sokan İbrahim Tatlıses uzun bir tedavi sürecinin ardından hem TV ekranlarına hem de ailesine geri kavuşmuştu.

Yıllar önce program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses hakkında hayranlarını havaya uçuran bir iddia geldi. Önce Müslüm sonra Bergen derken şimdi de İbrahim Tatlıses'in hayatı film mi oluyor?

İbrahim Tatlıses'in Hayatı Film mi Oluyor?

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında profesyonel bir tedavi gören İbrahim Tatlıses geçtiğimiz yıl aramıza geri dönmüş ve sevenlerini oldukça sevindirmişti. Dönüşüyle birlikte ekran hayatına da kaldığı yerden devam eden İbrahim Tatlıses şarkıları ve türküleriyle herkesi şenlendirdi. Geçtiğimiz aylarda Urfa'da doğduğu evin müze haline getirileceği iddiaları ile gündeme gelen sanatçı bu iddiaları doğrulamış ve doğduğu evin müze haline getirilerek halka açık bir yer olacağını söylemişti.

Müze haberinden sonra şimdi de film iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Pek çok sanatçının hayatı sinema gişelerinde yerini alırken bu sanatçılara bir de İbrahim Tatlıses katıldı. Müslüm ve Bergen filmlerinin ardından şimdi de İbrahim Tatlıses'in filmi geliyor.

Sosyal medyada konuşulmaya devam eden film iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmayan İbrahim Tatlıses için birçok hayranı yorumda bulunmaya devam ediyor. Başarılı ve ünlü sanatçının hayatı film olacak mı?

Doğduğu topraklardan İstanbul'a kadar yolculuğu kolay olmayan başarılı şarkıcı İbrahim tatlıses'in de tıpkı Müslüm gibi oldukça zor bir hayatı bulunuyor. Hayatının film olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapmayan İbrahim Tatlıses'in filminin yapılacağı iddialarını tüm sevenleri coşkuyla karşılamış durumda.