Türkiye'nin en önemli show programları arasında yer alan İbo Show 9 yıl sonra Star Tv ekranlarında yeni programı ile ekranların karşısına geçti.

Türkiye'nin en önemli show programları arasında yer alan İbo Show 9 yıl sonra Star Tv ekranlarında yeni programı ile ekranların karşısına geçti. 9 yıl aranın ardından kaldığı yerden Star Tv ekranlarında İbo Show programını sunmaya devam eden İbrahim Tatlıses, yeni hafta ki konukları belli oldu. İbo Show 13 Nisan 2022 günü yeni bölümünde programa katılacak ünlüler medyaya servis edildi. İşte İbo Show'un yeni bölümünde konuk olacak kişiler..

Poll Production yapımcılığında Global Medya'nın üstlendiği İbo Show her hafta yeni bölümleri ile Star Tv ekranlarında izleyicilerin karşısına geçiyor. Yıllar önce yaşadığı silah saldırısı sonrasında uzun yıllar ayağa kalkamayan ve sonrasında tedavi olarak toparlanan İbrahim Tatlıses hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

Yaşadığı olaylar sonrasında İbo Show programına geri dönen İbrahim Tatlıses'in yeni haftada ki konukları ortaya çıktı. 13 Nisan günü Star Tv ekranlarında yeni bölümü ile ekranlara gelecek İbo Show'un konukları ise..

İBO SHOW 13 NİSAN KONUKLARI

Çarşamba akşamları Star ekranlarının sevilen programı İbo Show'un yeni haftada ki konukları belli oldu. 6 Nisan Çarşamba günü Star Tv ekranlarında tekrar seyirci ile buluşacak olan İbo Show programına katılacak isimler ise şu şekilde..

İbo Show 38. Bölümün ünlü konukları

İbo Show'un yeni bölümünde;

Türk halkı tarafından sevilen ve takdir edilen çift Safiye Soyman ve Faik Öztürk

Fatih Ürek

Kahtalı Mıçe

Ünlü komedyen Şafak Sezer

Oryantal Didem

Yeni bölümde İbo Show programında yer alacak olan isimler belli oldu. Yeni bölümde tanıdık isimler yer alırken Kahtalı Mıçe'nin kim olduğunu merak eden seyirciler ise araştırmalarda bulunuyor. Peki Kahtalı Mıçe kimdir

Kahtalı Mıçe kimdir?

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve Kahtalı Mıçe lakabı ile bilinen ünlü türkücünün asıl adı Mustafa Aslan olarak bilinmektedir. Mıçe ise Mustafa isminin kısaltması olarak bilinmektedir. Halk arasında Kahtalı Mıçe, Kahtalı Mıçı isimleri ile tanınmıştır.