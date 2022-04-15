Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısında ulaşıma %40'lık zam teklifi oy çokluğu ile onaylanmıştı. Açıklanan son bilgilere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapılan zamlardan öğrencilerin muaf tutulacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısında ulaşıma %40'lık zam teklifi oy çokluğu ile onaylanmıştı. Açıklanan son bilgilere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapılan zamlardan öğrencilerin muaf tutulacağını belirtti. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada tüm öğrencilere yapılan %40'lık zamları veto edeceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan ayı toplantısında görüşülen zam teklifi oy çokluğu ile geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

Toplantıda alınan karar sonrasında öğrenciler yapılan zamlara tepki göstermekteydi. UKOME toplantısı içerisinde görüşülen konulardan birisi ise öğrencilerin yapılan zamlardan muaf tutulması şeklindeydi. Bu zamlardan öğrencinin muaf tutulmasıyla birlikte aylık öğrenci abonman ücreti İBB tarafından zam farkının kapatılması şeklinde önerge sunuldu. AK Parti ve MHP tarafından ortak tekli olarak yöneltilen karar için Muhammet Kaynar; "Bu öğrenci kardeşlerimize zamsız bir uygulama yapılmasına ve eski tarife üzerinden uygulama yapılmasına arkadaşlarımız karşı. Onu burada açık bir şekilde söyleyemiyorlar. Bu şekilde dolaştırmaya çalışıyorlar. Evet, CHP ve İYİ Parti mensupları, öğrencilerimize bu eziyet teşkil eden zammı yaptılar. AK Parti ve MHP grubu da bu zamların zam olan kısmının İBB tarafından sübvanse ve eski fiyatın aynen uygulanmasına karar veriyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Öğrenci Bilet Ücretleri Ne Kadar?

Muhammet Kaynar’ın yaptığı konuşma sonrasında yüzde 40 lık zam sonrası oluşan farkın İBB tarafından ödenmesi AK Parti ve MHP’nin oy çokluğu ile kabul edilmişti. Böylelikle 3.74 TL’ye yükselen tek geçişlik öğrenci bilet tutarı, 2.67 TL’ye düşerek eski tutar üzerinden alınmaya devam edecek.

Karar sonrasında 2021 faaliyet raporunu açıklayan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabi ki, veto edeceğim" Toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu kararı veto edeceğini söyleyerek büyük ilgi uyandırdı.