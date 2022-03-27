İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında da ihtiyaç sahiplerine ramazan kolileri veriyor. Ramazan kolisi alabilmek için nereye başvuruda bulunulacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında da ihtiyaç sahiplerine ramazan kolileri veriyor. Ramazan kolisi alabilmek için nereye başvuruda bulunulacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına her sene yardım için ramazan kolisi dağıtmaktadır. Ramazan kolisi için hangi şartlar gerekli? Hızlı şekilde kayıt yaptırarak başvuruda bulunabileceğiniz bilgiler haberimizin detaylarında...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artan ihtiyaçları gideremeyen vatandaşlar ramazan kolisi için başvuru yapmakta. Bu başvurular sosyal yardım kaydı oluşturularak kolayca yapılabilmektedir. Vatandaşlar sürekli olarak belediyenin verdiği hizmetlerden yararlanmak için bilgi almak istemekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yardımlar sayesinde vatandaşlar az da olsa rahatlamış olacak.

Ramazan yardımı talebinde bulunacak kişiler 153 çağrı merkezini kullanarak başvurularını kolayca yapabilmektedir. Başvuru sonrasında kabul edilen tüm vatandaşlara yardım kolisi gönderimi sağlanmaktadır. Siz de bu koliler için başvuruda bulunmak istiyorsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Yüzbinlerce kişinin almak için uğraştığı yardım kolileri belediye tarafından sizlere ulaştırılmaktadır.

Belediyenin başlatmış olduğu bu yardımdan faydalanabilmek için öncelikle sosyal yardım kaynızın olması gerekmektedir. Ramazan kolisi almak için belediyede sosyal yardım kaydınızın bulunması yeterli olmakta. Sosyal yardım kaydınızın bulunmaması halinde ramazan kolisi alamıyorsunuz. Belediyede sosyal yardım kaydı oluşturmak için İBB Beyaz Masa'ya başvurabilirsiniz. Tüm başvuruların sonucunda sosyal yardım kaydının oluşmasıyla birlikte ramazan kolisi gönderilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal yardım kaydı oluşturmak için Beyaz Masa telefon numarasını kullanabilir veya belediyenin internet sitesini kullanabilirsiniz. Bu yıl İstanbul'da 1 milyon adet ramazan kolisi başvurusu yapılması öngörülmekte. Belediyeye başvuruda bulunan tüm vatandaşlar ramazan kolisine ulaşmak için beklemekte. Ramazan kolisi yardımını belediyeler dışında birçok vakıf tarafından da yapılmaktadır. Vakıflara da başvuruda bulunarak ramazan kolisi yardımınızı alabilir ve bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.