Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Fiat Doblo için Ramazan kampanyası duyuruldu. Fiat tarafından yapılan kampanya; sıfır kilometre bir Doblo almak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Peki; Fiat'ın Doblo için hazırladığı Ramazan kampanyasının detayları neler?

Türkiye'nin en çok satılan araçlarından olan Fiat Doblo modelleri gerek ticari gerek bireysel kullanım için sıklıkla tercih ediliyor. Geniş iç alanı, şık iç ve dış tasarımı ve uygun fiyatıyla milyonlarca vatandaş Doblo modellerini tercih ediyor. Fiat markası ise, Türkiye için özel olarak düzenlediği Ramazan kampanyasını resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları ile duyurdu. Peki; Fiat'ın Ramazan kampanyası müşterilere neler sunuyor? Kampanya koşulları nelerdir?

2022 Fiat Doblo Ramazan Kampanyası Nedir?

Fiat'ın Ramazan ayında Türkiye için özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında Doblo model araçlardan birini almak isteyenler araç fiyatının yarısını satın alırken, yarısını da 1 yıl sonra ödeyecek. Kampanyanın detayları şu şekilde;

Fiat, Doblo model otomobillerinin anahtar teslim fiyatlarını ikiye bölüyor ve yarısını peşinat olarak müşterilerinden tahsil edecek. Müşteriler, ücretin kalan kısmını ise satın alma tarihinden tam bir yıl sonra kredi şeklinde ödemeye başlayacak.

Kampanyada Verilen Kredi Kaç Ay Vade İle Ödeniyor?

Fiat Doblo Ramazan kampanyası kapsamında otomobil satın alan vatandaşlar, otomobil tutarının %50'sini satın alma tarihinden bir yıl sonra kredi olarak ödemeye başlayacak. Fiat'ın yaynlamış olduğu ödeme planı tablosuna göre; araç alımı için verilen kredi 12 vade ile ödenebilecek.

Kampanya Hangi Modeller İçin Geçerli?

Her ne kadar kampanya internet ortamında Doblo indirimi olarak paylaşılsa da, kampanyanın gerçek ismi "Ramazana Özel Doblo ve Pratico Fırsatı" olarak belirlendi. Vatandaşlar Fiat Doblo Modelleri arasından dilediği model ve paketi seçebilecek. Bunun yanı sıra, Fiat Practico sahibi olmak isteyen vatandaşlar da diledikleri Fiat Practico'yu seçebilecekler.

Fiat Ödeme Tablosu

Fiat tarafından resmi olarak web sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlara fiyat tablosu duyuruldu. Bu fiyat tablosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve müşterilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Oldukça düşük fazi oranları, bir yıllık erteleme ve 12 aylık vade imkanı ile otomobili alacak vatandaşlar, internette detaylı ödeme Tablosunu araşıtmaya başladı. Fiat'ın Doblo ve Practico modelleri için geçerli olan kampanyaya ilişkin detaylı ödeme planlama tablosu şu şekilde;