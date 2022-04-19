Güney Koreli otomobil devi Hyundai, 31.300 TL indirimle i20 modellerini satışa sunuyor! İşte Hyundai 2022 Nisan kampanyaları…

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Hyundai, sevilen i20 modellerinde cazip tekliflerini sumaya devam ediyor Bu aya özel tekliflerini duyuran Hyundai, özellikle son dönemde artan otomobil fiyatlarına karşı vatandaşların rahatça araç sahibi olmaları için ayrıcalıklı seçenekler sunmaya devam ediyor. En çok satılan i20 modellerinde 31.300 TL’ye varan indirim ve uygun finansman seçenekleri bir arada sunuluyor.

Yüzde 0,99 Faizle Kredi Fırsatı ve Cazip İndirimler!

Hyundai modellerinde Nisan ayına özel cazip seçenekler duyurulmaya devam ediyor. 31.300 TL’ye varan indirim veya 55.000 TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizle taşıt kredisi finansman seçenekleri i20 modelleri için sunulmaya devam ediyor. Hyundai i20 modelinin yanı sıra Elantra modellerinde ve Kona modellerinde de ayrıcalıklı oranlarla finansman desteği sunulması hedefleniyor.

6 Ay Sonra Ödeme Fırsatı!

Hyundai i20, i10, Santa Fe, Tucson, Kona, Bayon ve H – 100 ticari araç satın alımlarında 6 ay sonra ödeme imkanından yararlanabilirsiniz. Türkiye’de artan otomobil fiyatlarına karşı en uygun oranlarla teklifler sunan Hyundai, yüzde 0,99 faiz oranları ile finansman seçenekleri, cazip indirimler ve 6 ay sonra ödeme ayrıcalıkları ile araç sahibi olmak isteyenler için makul seçenekleri bir arada sunuyor. En özel oranlardan yararlanarak birçok ayrıcalıktan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Hyundai 2022 i20 Fiyat Listesi

Hyundai i20 modellerinde 31.300 TL’ye varan indirim fırsatı devam ederken, 2022 model fiyatları ise dikkat çekiyor. 2021 model yılını tercih edecek vatandaşların 1.0 T – GDI 100 PS Style benzinli DCT şanzıman tipi için 373.800 TL fiyat avantajlarından yararlanması mümkündür. Hyundai i20 2022 fiyat listesi ise şöyle: