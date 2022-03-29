Korona virüs hastalığının dünyayı etkisi altına alması ile birlikte cezaevinde yatan hükümlüler belirttikleri adreste izinli olarak dışarda kalabiliyorlardı. Hükümlülere Müjdeli Haber Geldi.. Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı! İzinler 2 Ay Daha Devam Edecek! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Korona virüs hastalığının dünyayı etkisi altına alması ile birlikte cezaevinde yatan hükümlüler belirttikleri adreste izinli olarak dışarda kalabiliyorlardı. Hükümlülere Müjdeli Haber Geldi.. Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı! İzinler 2 Ay Daha Devam Edecek! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Hükümlülere verilen covid-19 izinleri sonrasında vatandaşlar biraz olsun nefes almıştı. 31 Mart tarihi ile birlikte dolacak izinlerinin ardından müjdeli haber bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bildiri ile birlikte kesinleşti. Hükümlülerin uzun süredir uzatılması adına sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmasının ardından covid-19 izinleri için 2 ay daha uzatılma kararı alındı. İşte detaylar..

ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI!

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile birlikte açık ceza infaz kurumlarından ayrılmaya hak kazanan veyahut da açık ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlar ile ilgili covid-19 izin sürelerinin arttırılmasına karar verildi.

31 Mart tarihi ile birlikte izinleri dolacak olan mahkumlar için bugün müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan bildiri ile birlikte artık hükümlüler biraz daha belirttikleri adreste kalabilecekler. Ürünleri uzatma talebini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı ifade edildi. İzin süreleri uzatılan hükümlüler denetimli serbestlik tedbirlerine uyum göstermek zorunda. Aksi takdirde bir durumda ise hükümlüler için işler daha farklı bir hale gelebilir.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE KADAR SÜREYLE UZATILDI?

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklama ile birlikte Açık cezaevi izinleri 31 Mart tarihinden 2 ay süre ile uzatıldı. Buna göre ise açık cezaevi izinleri Mayıs 31 tarihine kadar uzatıldı. Yeni bir uzatma olup olmayacağı ise 2 aylık sürenin dolması sonucunda belli olacak.