Avrupa'ya en fazla satış yapan araba modellerinden birisi olan Honda, elektrikli suv aracını tanıttı. 2023'de seri üretime geçecek olan Honda araçlar Türkiye'ye ne zaman gelecek? Honda elektrikli suv Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Avrupa'ya en fazla satış yapan araba modellerinden birisi olan Honda, elektrikli suv aracını tanıttı. 2023'de seri üretime geçecek olan Honda araçlar Türkiye'ye ne zaman gelecek? Honda elektrikli suv Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Yeni HR-V'ye benzeyen SUV E:Prototype dünya genelinde tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Yeni Honda SUV E:Prototype ile ilgili gelişmeler gelmesinin ardından araç adının ne olacağı ve Türkiye fiyatı ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte detaylar..

Tüm Avrupa'ya satışı gerçekleşecek olan yeni Honda SUV modeli ile ilgili sıcak gelişmeler var. Elektrikli modelin 2023 yılı içerisinde seri üretime geçerek tüm Avrupa ülkelerine satışa açılması bekleniyor. İşte yeni Honda SUV E:Prototype modeline dair gelişmeler..

Yeni araç tasarımı Honda HR-V ve CR-V modellerine benzediği söyleniyor. Tamamen elektrikli model araç üretimlere yoğunlaşacak olan Honda, 2040 yılı içerisinde motorlu araçları kaldıracağa benziyor.

Tüm otomobil markaları 2040 yılına kadar motorlu araçları kaldıracağı söylenirken artık dünyada elektrikli araç kullanımı sayısı epey bir artacağa benziyor.

YENİ HONDA ELEKTRİKLİ SUV TÜRKİYE NE ZAMAN GELECEK?

Honda modelinin yeni elektrikli aracı Türkiye'ye ve Avrupa'ya olan satışı 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Aracın lansmanı yapılırken seri üretim sonrasında ise modele dair yeni paylaşımların olması bekleniyor.

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HONDA ELEKTRİKLİ SUV TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Japon üretimi olan Honda model elektrikli otomobil Türkiye fiyatının ise 80.000 dolar ile 120.000 dolar arasında olması bekleniyor.

SUV E:Prototype modelinin seri üretim versiyonunun 2022'nin bahar aylarında Avrupa ile paylaşılması bekleniyor. Bu döneme kadar otomobil isminin paylaşılması beklenirken fiyatlara dair ise yeni gelişmelerinde paylaşılması bekleniyor.