2001'den bu yana büyük kitleler tarafından takip edilen ve merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli filminin son filmi Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman gelecek? Son dönemde takipçileri tarafından gündemden düşmeyen Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi merak konusu oldu. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 filminde izleyicileri neler bekliyor?

25 Haziran 2021 tarihinde gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, filmin sıkı takipçileri tarafından merakla beklenmiş ve sevilmişti. Gösterime girdiği tarihten itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşılarak, oldukça başarılı bir sonuç elde edilmişti. Bu sene de serinin yeni filmi için gösterim tarihi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 gelecek mi? Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman gelecek?

Hızlı ve Öfkeli 10 Gelecek Mi?

Serinin gösterime girdiği ilk filminden itibaren yüksek bir izleyici kitlesine ulaşan Hızlı ve Öfkeli film serisi, izleyiciler tarafından en çok beklenen filmler arasına girdi. Uzun soluklu serinin her filmi çok sayıda kişi tarafından izlenerek, gelecek olan her film merakla takip ediliyor. Hızlı ve Öfkeli 10 filminin de yakın bir tarihte izleyiciler ile buluşması bekleniyor.

Hızlı ve Öfkeli Film Kadrosu

Başrollerini Vin Diesel, Sung Kang, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ve Tyrese Gibson'un oluşturduğu Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosu en çok merak edilenler arasına girdi. Son filminin kadrosu ve beklenmedik sonu ile çıkması beklenen Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Özellikle son filmde hayatını kaybeden Paul Walker'ı canlandıran Paul Wakler'ın kardeşi olan Cody Walker'ın filmin kadrosunda olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosunda hangi isimler var?

Vin Diesel - Dominic Toretto

Sung Kang - Han Lue

Lucas Black - Sean Boswell

Bow Wow - Twinkie

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Brian O Conler'i canlandıran Paul Walker'ın kardeşi Cody Walker'ın ise filmde yer alıp almayacağı seyirciler tarafından hala merak konusudur.

Hızlı ve Öfkeli 10 Ne Zaman Gelecek?

Serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, 25 Haziran 2021 tarihinde gösterime girmişti. Filmin final sahnesinde Torretto'nun evine Brian karakterinin kullanmış olduğu araç girmişti. Bu sahne; izleyicilerin "Brian geri mi dönüyor?" sorusunu sormasına sebep oldu? Heyecanla beklenen serinin son filmi Hızlı ve Öfkeli 10'un 19 Mayıs 2023'te gösterime girmesi beklenmektedir.