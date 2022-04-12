Otobüs seferlerine gelen üst üste zamlar sonrasında vatandaş hızlı trenlere akın etti. Tren fiyatları otobüse nazaran daha uygun olurken 2022 yılında hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu? Hızlı Tren Bilet Fiyatları Zamlandı Mı? Hızlı Tren Bilet Fiyatları Ne Kadar Oldu? Konya, Eskişehir, Ankara, İstanbul Hızlı Tren Bilet Fiyatları

Otobüs seferlerine gelen üst üste zamlar sonrasında vatandaş hızlı trenlere akın etti. Tren fiyatları otobüse nazaran daha uygun olurken 2022 yılında hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu? Konya, Eskişehir, Ankara, İstanbul hızlı tren bilet fiyatları son günlerde çok sık araştırılmaya başlandı. Gündeme tren fiyatlarının da zamlandığı bilgisi dolaşırken tren fiyatları merak ediliyor. İşte 2022 hızlı tren bilet fiyatları gursesgazetesi.com'da..

YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de enflasyonun artması ile birlikte otobüs bilet fiyatları rekora doğru ulaşıyor. Geçtiğimiz sene uçak biletine olan otobüs bilet fiyatları sonrasında vatandaşlar alternatif olarak yüksek hızlı trenlere yöneldi. Peki yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

Yüksek hızlı trenlere en son Ocak ayında zam gelmişti. Sonrasında yeni zamlar gelmezken güncel bilet fiyatları ise şu şekilde..

YÜKSEK HIZLI TREN ÖĞRENCİ BİLET FİYATLARI 2022

Vatandaşlar yüksek hızlı tren ile yapacakları yolculuklarda genç tarife bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Öğrenci indiriminin olup olmadığını araştıran vatandaşlar genç tarife biletlerini aşağıda ki seferlerde ki fiyatlardan görebilir.

İSTANBUL ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2022

2 Yataklı 1. Mevki 444 TL

Business Bilet(Esnek) Fiyatı: 115,50 TL

Business Bilet(Standart) Fiyatı: 115,50 TL

Esnek Bilet Fiyatı: 77 TL

Standart Bilet Fiyatı: 77 TL

İSTANBUL KONYA HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2022

Business Bilet (Esnek): 215,50 TL

Business Bilet (Standart): 215,50 TL

Esnek Bilet: 143,50 TL

Standart Bilet: 143,50 TL

İSTANBUL ANKARA HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2022

Business Bilet (Esnek): 178 TL

Business Bilet (Standart): 178 TL

Esnek Bilet: 118.50 TL

Standart Bilet: 118.50 TL

ANKARA KONYA HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2022

Business Bilet (Esnek): 79,00 TL

Business Bilet (Standart): 79,00 TL

Esnek Bilet: 52,50 TL

Standart Bilet: 52,50 TL

ANKARA ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2022

Business Bilet (Esnek): 79,00 TL

Business Bilet (Standart): 79,00 TL

Esnek Bilet: 52,50 TL

Standart Bilet: 52,50 TL

ESKİŞEHİR KONYA HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2022