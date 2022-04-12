Yeni dönemde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden ötürü dara düşen vatandaşlara, 3 özel bankadan teklif yapıldı. TEB, QNB Finansbank ve Akbank, anında kredi hizmetleri için başvuruları kabul etmeye başladıklarını duyurdu. İşte bankaların anında kredi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Gündelik hayat şartlarının giderek daha da zorlaştığı şu günlerde, hizmetlere ve hizmet ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Geçim derdine düşen ve bir yandan da temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, içlerinde bulundukları zor duruma karşın nakit arayışı içerisine girdiler.

Vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarına daha fazla sessiz kalmak istemeyen 3 özel banka, yeni dönemin güncel ihtiyaç kredisi hizmetlerini duyurdu. TEB, QNB Finansbank ve Akbank tarafından yapılan duyuruya göre nakit ihtiyacının hemen karşılamak isteyen vatandaşlara, anında kredi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

TEB Hızlı Kredi 2022

CepteTEB hizmeti ve kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetleri ile bankacılık sektöründe adının geçmesini sağlayan Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde nakit ihtiyacı giderek artan vatandaşlar için özel bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Türkiye Ekonomi Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan anında kredi hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.

Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu anında kredi hizmeti için azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 2,33 olarak belirledi. Bu veriler ışığında bankadan 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri taksit tutarı, 444,42 TL olarak hesaplandı. Banka ilgili hizmetine mobil uygulaması aracılığı ile başvurulabileceğini bildirdi.

Akbank Hızlı Kredi 2022

Akbank’ın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kanalı ile başvurulara açmış olduğu yeni anında kredi hizmetinin azami vade sayısının 36 ay, aylık ortalama faiz oranının ise yüzde 2,17 olduğu bildirildi. Bu veriler ışığında bankadan 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri taksit tutarı, 431,38 TL olarak hesaplandı.

QNB Finansbank Hızlı Kredi 2022

QNB Finansbank da online kanalları aracılığı ile başvurulara açmış olduğu anında kredi hizmetini duyurdu. Banka, söz konusu hizmetin azami vade sayısını 18 ay, aylık faiz oranını ise yüzde olarak belirledi. Bankadan 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.813,25 TL olarak hesaplandı.