Ücretsiz olarak alınabilecek HGS için gidilmesi gereken bankalar ve otoyollar aşağıda yer almaktadır. Ayrıca bankadan HGS yüklenmesi için yapılması gereken işlemler de aşağıdadır. Yazıyı okuyarak banka ya da PTT şubelerinden kolay bir şekilde HGS yükleyebilirsiniz.

Ücret almadan HGS veren bankaların listesi aşağıda yer almaktadır. Ücretsiz HGS veren bankalar kullanılarak HGS sistemine kolayca erişilebilmektedir:

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Garanti

Vakıfbank

Yapı Kredi

Denizbank

Kuveyt Türk

Albaraka

Türkiye Ekonomi Bankası

Finansbank

Akbank

HGS Alınabilecek Otoyollar Hangileri?

HGS veren otoyolların listesi aşağıda verilmiştir. PTT tarafından bu otoyolların güzergâhlarına kurulan satış noktaları sayesinde HGS alınabilmektedir:

Niğde ve Şanlıurfa arası otoyolda Adana Doğu, İskenderun, Adana Batı, Mersin, Gaziantep ve Urfa istasyonlarından,

İzmir ve Çeşme arası otoyolda Aydın, Çeşme, Germencik, Narlıdere, Işık Kent, Belevi adlı istasyonlardan,

Ankara ve Edirne otoyolunda bulunan Akıncı, Çorlu, Adapazarı, Edirne, Gerede, Boğaziçi, Gebze, Kandıra, Dilovası, Çamlıca, Hadımköy, Kınalı, Avcılar ve Mahmutbey istasyonlarından HGS alınabilir.

Bankadan HGS Yükleme Nasıl Yapılır?

HGS yükleme sırasında dikkat edilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır. Ücretsiz HGS veren bankalar kişilere bakiye yükleme işlemi gerçekleştirerek yollardan geçmesini sağlamaktadır. Bakiye yüklemek için bankaların şubesi kullanılabilmektedir. İşlemler bankaların kendi siteleri üzerinden online olarak da yapılabilmektedir. Ayrıca kişilerin ayarlayacakları otomatik yükleme sistemi ile hesap otomatik olarak HGS bakiyesi yüklemektedir.

Pek çok bankada otomatik HGS yükleme sistemi sorunsuz olarak çalışmaktadır. Sistemde kartın bakiyesi bittiği anda yeniden doldurulmakta ve zor durumda kalınmamaktadır. Aksi takdirde HGS geçiş ihlali cezasına yakalanabilmektedir.

HGS Banka Dışında Bir Yerden Alınabilir Mi?

HGS'nin banka dışında bir kurumdan alınması da mümkündür. Özellikle PTT şubeleri ve anlaşmalı ofisler cüzi bir ücret karşılığında HGS yüklemesi yapabilmektedir. Ücretsiz HGS veren bankalar işlem ücreti için herhangi bir para talep etmez iken PTT ilk alım ücreti olarak 5 TL istemektedir. HGS yüklenebilecek petrol istasyonları ve anlaşmalı kurumların isimleri aşağıda yer almaktadır: