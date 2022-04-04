Ekonomi piyasalarına ilişkin tespitleri ve vatandaşlara yaptığı çağrılar ile dikkat çeken uzmanlardan biri olan İslam Memiş, katıldığı bir TV programında yeni ayın ilk piyasa yorumlarını vatandaş ile paylaştı. İşte Memiş’in piyasa yorumlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Piyasaların durumlarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen ve buna bağlı olarak da yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar için tavsiyelerden bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, nisan ayının ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaştı.

Saat 17:00’den Sonra İşlemlere Dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ülke ekonomisine ve buna bağlı olarak da kendi bütçelerine hâkim olmak isteyen vatandaşlar için yeni uyarılarda bulundu. Bir haber programına konuk olan ve canlı yayında piyasalara ilişkin yapmış olduğu tespitleri paylaşan Uzman İslam Memiş, birçok kişinin tam güven il işlem yaptıkları bankalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bankaların, gündelik hayat şartlarına yansıyan ekonomi piyasalarını bir fırsata çevirdiğine dikkat çeken Uzman İslam Memiş, bu süreçte döviz, altın ve diğer varlıkların alım satımı esnasında makas aralıklarının geniş tutulduğunu ifade etti. Böyle bir durumun fark edilmesi durumunda çalışılan bankanın değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Uzman Memiş, alım satım işlemlerinin 10:00- 17:00 saatleri arasında yapılması gerektiğini, mümkünse saat 17:00’den sonra herhangi bir alım satım işleminin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Gram Altında O Fiyatlara Dikkat!

Her türlü koşulda güvenli liman olarak görülen altın piyasası için de yorumlarda bulunan Uzman İslam Memiş, Rusya- Ukrayna savaşının piyasalara dengesizliği getirdiğini ifade etti. İslam Memiş, gram altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için “900 TL’nin üstü için alım yapılmasını önermem” ifadelerini kullandı.

Gram altın alımları için yorumlarda bulunmaya devam eden Uzman Memiş, 850- 900 TL bandının kademeli alımlar için fırsat doğurduğunu iddia etti.

“Düşüş Devam Edecek” Sinyali!

Piyasaların çeşitli siyasi faktörler çerçevesinde dengesiz hareketler sergilemeye başladığı günden bu yana kademeli alım yapılması gerektiğine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, resmi Twitter hesabından “2. yüzde 25’lik alım için hazır mıyız?” paylaşımında bulundu. Memiş’in bu paylaşımı döviz kurlarının ve altın fiyatlarının düşüş trendine gireceğini düşündürdü.